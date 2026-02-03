„Antiportret de familie” și „Fă-mi loc!”, la final de februarie pe scenele din București și Craiova

Spectacolele de teatru „Antiportret de familie” și „Fă-mi loc!” cu Emilia Popescu, Marius Manole, Raluca Aprodu, Medeea Marinescu, Ștefan Iancu, Alin Florea și Cătălina Mihai, vor putea fi văzute la final de februarie pe scenele teatrelor naționale din București și Craiova.

„Antiportret de familie”

23 februarie, ora 20:00 – București, TNB Sala „Ion Caramitru”

O comedie amară, cu accente de Woody Allen și umor românesc à la Caragiale, spectacolul ne poartă în sufrageria familiei Niculescu, aparent normale, unde pereții casei părintești ascund secrete pe care nimeni nu le știe în totalitate, fiecare are o taină și toți au ceva de reproșat. Fac parte din poveste: polițistul, femeia înșelată, soțul păcălit, pianistul pierde-vară, corporatista yoghină, activista-influenseriță și tatăl. Absentul cel mai prezent este tatăl. În jurul lui se țese o poveste despre adevăruri nerostite, așteptări ratate și legături care nu se mai regăsesc în poza de familie.

Cu ironie, cinism și emoție, „Antiportret de familie” ne arată cum uneori trebuie să destrami trecutul ca să poți reconstrui prezentul. Distribuția este de excepție. Îi veți putea vedea evoluând pe scenă pe Emilia Popescu, Marius Manole, Raluca Aprodu, Ștefan Iancu, Alin Florea și Cătălina Mihai.

„Fă-mi loc!”

24 februarie, ora 20:00 – Craiova, Teatrul Național „Marin Sorescu”

Spectacolul spune povestea a doi tineri ce se regăsesc în ajunul Crăciunului în cușeta unui tren de noapte. Ea, o fată singură, șarmantă, aventurieră, el, un bărbat cu principii, pus in fața unui eveniment neprevăzut ce-i va răsturna întreaga existență. În distribuție îi regăsim pe Marius Manole și Medeea Marinescu.

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.