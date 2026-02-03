Concert SoNoRo de Mărțișor – o sărbătoare a primăverii prin muzică

SoNoRo anunță Concertul de Mărțișor – duminică, 1 martie 2026, ora 19:00, la Ateneul Român –, un concert aflat la ediția a VII-a, susținut de muzicienii Kirill Troussov (vioară), Răzvan Popovici (violă) și Cristian Budu (pian). Biletele la Concertul de Mărțișor sunt disponibile pe site-ul Eventbook.

În fiecare an, începutul lunii martie aduce cu sine un simbol profund al renașterii, al speranței și al frumuseții fragile: mărțișorul. În tradiția românească, acest mic talisman alb-roșu marchează trecerea către lumină, primăvară și o nouă etapă a vieții. În același spirit, SoNoRo propune publicului un eveniment muzical special, Concertul de Mărțișor, o întâlnire artistică de excepție, care transformă această sărbătoare într-o experiență sonoră intensă și rafinată. Concertul SoNoRo de Mărțișor devine astfel nu doar o sărbătoare a anotimpului care începe, ci și una a muzicii ca limbaj universal al emoției și al bucuriei de a asculta muzică alături de familie și prieteni. Programul acestui concert reunește câteva dintre cele mai frumoase partituri semnate de Beethoven, Wieniawski, Sarasate, Halvorsen, Glinka, Weber și Șostakovici.

„Bine v-am regăsit la primul concert SoNoRo din 2026! Ne bucurăm că ajungem la ediția a VII-a cu acest concert de Mărțișor, că am reușit să creăm o tradiție și că vom întâmpina primăvara împreună cu publicul nostru, într-o seară care va celebra începutul unui nou anotimp. Alături de mine, pe scena Ateneului Român, se vor afla excepționalul violonist Kirill Troussov, cel care a avut privilegiul să fie îndrumat de mic de Sir Yehudi Menuhin și care interpretează la vioara Antonio Stradivari „Brodsky” din 1702, și pianistul brazilian cu rădăcini românești, Cristian Budu, câștigător al Concursului Internațional de Pian „Clara Haskil”, la cea de-a 50-a aniversare, în 2013. Am selectat în program lucrări pline de farmec și rafinament muzical, care vor completa în mod armonios semnificația zilei de 1 Martie și a mărțișorului – renaștere, vitalitate și bucuria de a trăi.

În același timp, pregătim pentru publicul nostru celelalte proiecte care au crescut precum Făt-Frumos din povești: Festivalul SoNoRo (21 de ani), SoNoRo Interferențe (20 de ani), SoNoRo Conac (14 ani), SoNoRo Musikland (8 ani), SoNoRo Cayman Islands Week (3 ani), SoNoRo Kids (3 ani) și Concertul de Anul Nou (ediția a III-a). Să ne revedem cu bine și cu bucurie în sălile de concert!” – a declarat Răzvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo.

Programul Concertului de Mărțișor

Ludwig van Beethoven – Trio cu pian în Si bemol major, Op. 11, „Trio-ul Gassenhauer”

Henryk Wieniawski – Légende, Op. 17 (pentru vioară și pian)

Pablo de Sarasate – Zigeunerweisen, Op. 20 (pentru vioară și pian)

Johan Halvorsen – Passacaglia, după G. F. Handel (pentru vioară și violă)

Mihail Ivanovici Glinka – Sonată în re minor pentru violă și pian

Carl Maria von Weber – Andante et rondo ongarese, Op. 35

Henryk Wieniawski – Poloneză brillantă nr. 1 în Re major, Op. 4 (pentru vioară și pian)

Dmitri Șostakovici – Cinci piese pentru două viori și pian

Despre artiști

𝐊𝐢𝐫𝐢𝐥𝐥 𝐓𝐫𝐨𝐮𝐬𝐬𝐨𝐯 a fost îndrumat de Sir Yehudi Menuhin încă de la o vârstă fragedă și este recunoscut ca unul dintre cei mai importanți violoniști ai generației sale. Kirill a colaborat cu orchestre precum Staatskapelle Berlin, Leipzig Gewandhaus, Orchestre de Paris, Orchestre National de Lyon, Orchestre National de France ș.a. A susținut concerte în sălile Concertgebouw din Amsterdam, Palais des Beaux Arts din Bruxelles, Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs Elysées, NCPA din Beijing, Suntory Hall din Tokyo, Auditorio Nacional de Musica din Madrid. Printre premiile sale internaționale se numără premiul cultural european „Pro-Europa”, Premiul Davidoff al Festivalului de muzică din Schleswig-Holstein, Premiul internațional Yamaha și Premiul Reuters al Festivalului de la Verbier.

Kirill Troussov susține în mod regulat cursuri de măiestrie, iar din 2025 este profesor de vioară la Universitatea de Muzică și Teatru din München. Cântă la vioara Antonio Stradivari „Brodsky” din 1702, pe care violonistul Adolph Brodsky a interpretat în premieră mondială concertul pentru vioară al lui Ceaikovski, în data de 4 decembrie 1881.

𝐑ă𝐳𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐯𝐢𝐜𝐢 s-a născut la Bucureşti într-o familie de muzicieni şi a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. Ca solist, a cântat alături de Orchestra de Cameră din Köln, Orchestra de Cameră din Kobe, Orchestra Națională Radio, Filarmonica „George Enescu”, Filarmonica Transilvania, Chaarts Chamber Artist din Zürich sau Kamerata Kronstadt. Este invitat regulat la festivaluri precum Lucerne Festival, Wiener Festwochen, Kuhmo Festival, Schwetzinger Festspiele, Spoleto Festival, Ferrarra Musica, Boswil Musiksommer și Kobe Music Festival. Printre sălile în care a cântat se numără Carnegie Hall din New York, Suntory Hall din Tokio, Concertgebouw Amsterdam, Musikverein din Viena, Wigmore Hall din Londra, YMCA din Ierusalim sau Bozar din Bruxelles și concertează regulat în întreaga lume ca membru al Ansamblului Raro. Răzvan este iniţiatorul Festivalului Chiemgauer Musikfrühling din Germania (23 de ediții) şi al Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo (21 de ediții).

Concertează în întreaga lume ca membru al Ansamblului Raro și este profesor de violă la Conservatorul Regal din Anvers.

Pianistul 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐝𝐮, un tânăr brazilian cu părinți români, apare ca o nouă referință pentru arta sa unică și realizările remarcabile. „Un pianist uimitor de original, cu o perspectivă muzicală și o maturitate care ar putea inspira invidie colegilor de două ori mai în vârstă decât el.” (Gramophone)

A câștigat Marele Premiu, Premiul Publicului și Premiul „Children’s Corner” la Concursul Internațional de Pian „Clara Haskil”, la cea de-a 50-a aniversare, în 2013. Cu primul CD solo, lansat în Europa, în anul 2016, Cristian a obținut premii importante: „Editor’s Choice”, acordat de Gramophone, și „5 Diapasons”, oferit de Diapason, o apreciere conferită rareori simultan. Cristian și-a început studiile muzicale cu Elsa Klebanowski și a absolvit Universitatea din Sao Paulo, avându-l ca profesor de pian pe Eduardo Monteiro. A obținut masteratul în interpretare la pian la Conservatorul New England din Boston. În Brazilia, Cristian Budu este fondatorul Pianosofia, un proiect care duce muzica clasică în casele oamenilor, cu intenția de a ajunge la un public nou. În prezent locuiește în Berlin.

Biletele la Concertul de Mărțișor pot fi achiziționate aici:

Pensionarii, studenții, elevii și persoanele cu handicap beneficiază de o reducere

de 50% și pot achiziționa biletele de pe site-ul Eventbook, de la Librăria Humanitas Cișmigiu, Librăria Humanitas Kretzulescu și Librăria Kyralina din București.

Informații despre proiectele SoNoRo:

