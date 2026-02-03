Începutul anului 2026 aduce o avalanșă de insolvențe în rândul firmelor încă din prima lună din an!

Prima lună din 2026 anunță peste 500 de deschideri ale dosarelor de insolvență. Comparativ cu ultimele luni ale anului trecut, dinamica indică un debut de an relativ moderat al dosarelor de insolvență. Dacă în lunile Septembrie, Octombrie, Noiembrie și Decembrie 2025 se înregistrau valori foarte ridicate, de peste 900 de dosare, luna Ianuarie 2026 confirmă continuarea fenomenului, dar într-un ritm diferit.

Creștere de peste 60% în Capitală

Asemenea situațiilor precedente, Capitala a înregistrat cel mai mare număr de dosare de insolvență, acesta depășind 130 în luna Ianuarie 2026. Raportat la Ianuarie 2025, putem observa că în prima lună a anului 2026, Capitala consemnează o creștere de peste 60%. Datele platformei financiare arată că numărul dosarelor a crescut de la puțin peste 80 de dosare în Ianuarie 2025, la peste 130 în prima lună din noul an – creșterea numărului de dosare indică faptul că această evoluție nu reprezintă un caz izolat, ci o tendință care persistă.

Evoluția insolvențelor în județele din țară

Un trend ascendent al dosarelor de insolvență întâlnim și în județele Dolj, Satu Mare, Timiș și Arad. De la 7 cazuri de insolvență, la 19 dosare deschise doar în luna Ianuarie 2026, județul Dolj înregistrează o creștere de 171%. În Satu Mare observăm un caz asemănător, numărul dosarelor de insolvență aferente lunii Ianuarie 2026 ajungând la 12. Deși valoarea este mai mică în comparație cu celelalte județe sau regiuni din țară, evoluția de 140% semnalează existența unor probleme economice în rândul firmelor.

De asemenea, și antreprenorii din Timiș resimt provocările – doar în Ianuarie 2026 au fost deschise 21 de dosare de insolvență. Astfel, volumul s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut, semnalând o evoluție semnificativă a dificultăților financiare pentru firmele din regiune. În Arad discutăm de o creștere de 86%, ceea ce ne indică deschiderea unui număr de 13 dosare de insolvență.

Datele analizate arată creșteri ale dosarelor de insolvență în luna Ianuarie 2026 întâlnim în județele Brăila, Covasna, Botoșani, Teleorman, Vaslui.

„În 2025, multe firme și-au suspendat activitatea, iar acest lucru face ca 2026 să se contureze ca un an al alegerilor dificile. Antreprenorii vor fi nevoiți să decidă ce obiective merită cu adevărat prioritizate și unde își direcționează resursele limitate pentru a-și asigura stabilitatea. În același timp, devine tot mai clar că în 2026 nu mai putem spune – DA – oricărei colaborări, fără o minimă înțelegere a istoricului unei firme, a capacității sale de plată și a potențialului real de profitabilitate pe termen lung.” afirmă Daniela Colnicianu, Director Vânzări în cadrul RisCo.

Chiar dacă, per ansamblu, insolvențele au urcat încă din prima lună a lui 2026, unele județe înregistrează în schimb o scădere a numărului de dosare comparativ cu luna Ianuarie 2025: Caraș-Severin -83%, Maramureș -80%, Salaj -60%, Neamț -43%.

Top domenii activitate după numărul de dosare:

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții – circa 116%;

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – aproximativ 94%;

Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate – aproximativ 88%;

Restaurante – 45%;

Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului – 33%.

Pentru 2026, atenția se îndreaptă către impactul politicilor bugetare, în special asupra creșterii taxelor și modul în care acestea afectează mediul privat. Schimbările recente au influențat deja modul în care firmele își desfășoară activitatea, iar efectele nu se opresc aici – acestea vor ajunge și pe piața muncii. În 2025 insolvențele au fluctuat constant, iar în Decembrie s-a înregistrat un număr foarte mare de dosare. Din acest motiv, ne putem aștepta la schimbări atât în rândul angajărilor, cât și cel al disponibilizărilor.

Începutul anului 2026 arată că deciziile de consum și de business vor fi tot mai pragmatice: oamenii și companiile vor alege ceea ce le aduce rezultate concrete. Este posibil ca unele firme să reducă investițiile în testarea unor idei și să se concentreze mai mult pe ceea ce deja funcționează și generează rezultate sigure.

Despre RisCo:

Înființată în 2014, compania RisCo oferă servicii de verificare online, vânzări și monitorizare a firmelor din România, oferind toate informațiile financiare, juridice și de disciplină a plăților despre companiile din țară. Astfel, RisCo are un rol extrem de important în evitarea legăturilor de afaceri cu firme care au o situație financiară fragilă sau un management mai puțin performant! Rapoartele RisCo pot fi accesate la adresa http://www.risco.ro de către orice persoană fizică sau juridică.