PENNY și ASE lansează un studiu strategic pentru consolidarea producției naționale și reducerea deficitului comercial

PENNY România și Academia de Studii Economice din București au lansat studiul „Consolidarea producției naționale în sectoare agroalimentare strategice pentru reducerea deficitului comercial al României”. Documentul analizează în profunzime vulnerabilitățile structurale ale comerțului cu produse alimentare și oportunitățile de dezvoltare a producției locale. Studiul se înscrie în direcțiile asumate de PENNY începând cu 2022, prin proiectul „100 de idei de business pentru România” și programul 3RO.

Conform datelor analizate, deficitul comercial total al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele unsprezece luni din 2025, dintre care aproximativ 3,65 miliarde de euro provin din industria alimentarăși animale vii. Acest dezechilibru este alimentat de o problemă structurală: România exportă materii prime ieftine și importă produse procesate, cu valoare adăugată ridicată. Cele mai mari dezechilibre sunt concentrate în cinci sectoare strategice: carne, lactate, dulciuri și snacks-uri, conserve de legume și fructe.

În acest context, programul TripluRO, inițiat de PENNY România în 2020, capătă o importanță strategică la nivel național. Modelul presupune ca ingredientul principal, procesarea și ambalarea produselor să fie realizate în România, astfel încât valoarea adăugată să rămână în economia locală. Programul generează deja efecte concrete: sortimentul TripluRO reprezintă în acest moment 55% din cifra de afaceri, 68% din sortiment este format din produse românești, iar 87% dintre furnizorii PENNY sunt companii românești.

„Programul TripluRO este un proiect în care credem cu adevărat și pe care îl construim împreună cu partenerii noștri din producție și procesare, cu mediul universitar și cu instituțiile publice. Rezultatele de până acum arată clar că există o cerere tot mai mare pentru produse românești și un potențial important încă nevalorificat în industria alimentară. Atunci când lanțurile valorice sunt integrate corect, valoarea rămâne în țară, cu efecte directe în comunități, în investiții și în competitivitatea economiei românești”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY România.

Analiza din cadrul studiului este realizată pe baza datelor INSSE pentru perioada 2013–2024, completate de concluziile celor patru mese rotunde organizate la Ministerul Finanțelor, la care au participat ANSVSA, MADR, APIA, AFIR, Consiliul Concurenței, reprezentanți ai mediului bancar, procesatori și producători locali. Discuțiile au evidențiat nevoia de asociere între fermieri, investiții în procesare, acces la finanțare, predictibilitate legislativă și reprofesionalizarea forței de muncă.

Studiul arată și o evoluție importantă față de ediția precedentă: dacă în 2022 au fost analizate șapte industrii strategice, în intervalul 2022–2025 deficitul s-a redus în două dintre ele (hrana pentru animale de companie și segmentul săpunuri/detergenți). În celelalte patru — carne, lactate, dulciuri/snacks/patiserie și conserve — dezechilibrele au continuat, confirmând necesitatea intervențiilor publice și private coordonate.

“Privesc acest studiu ca pe un exemplu relevant de colaborare între cercetarea economică aplicată și mediul de business, cu impact direct asupra economiei României. El arată că sectoarele agroalimentare strategice pot deveni un pilon real de competitivitate atunci când sunt gândite integrat, de la producție la consum, pe baza investițiilor pe termen lung și a unor parteneriate responsabile între companii și mediul universitar. Rezultatele proiectlui pot orienta decidenții către politici coerente de sprijin pentru producția locală, infrastructură și capacități de procesare, astfel încât inițiative precum 3RO să nu rămână doar exemple izolate de bună practică”, a declarat Prof. Univ. Dr. Tănase Stamule, Decanul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (FABIZ), Academia de Studii Economice din București.

În raport sunt prezentate și direcții strategice necesare pentru reducerea deficitului comercial și stimularea producției naționale, printre care:

Consolidarea lanțurilor valorice locale prin cooperare fermier–procesator–retailer și dezvoltarea lanțurilor scurte;

Predictibilitate fiscală și scheme de sprijin orientate spre performanță, pentru a stimula investițiile pe termen lung;

Creșterea capacității de procesare interne și introducerea tehnologiilor moderne;

Educație antreprenorială pentru fermieri și formare profesională pentru meseriile agroalimentare;

Digitalizarea și inovarea, inclusiv dezvoltarea unei platforme naționale de date agricole și a unor centre agro-industriale regionale;

Educația consumatorilor pentru a înțelege impactul produselor provenite local.

Potrivit raportului, dacă toate rețelele de retail ar adopta o pondere similară de produse 3RO, efectele macroeconomice ar fi considerabile: reducerea deficitului comercial, creșterea PIB-ului, dezvoltarea industriei locale de procesare și crearea de locuri de muncă în comunități.

PENNY România și Academia de Studii Economice vor continua colaborarea în cadrul proiectului TripluRO pentru a facilita dialogul constant dintre mediul privat și autoritățile relevante, cu obiectivul de a sprijini producția românească și de a dezvolta lanțuri valorice competitive la nivel național. Toate materialele aferente proiectului TripluRO sunt disponibile pe site-ul PENNY, la adresa: https://www.penny.ro/triplu-ro.

Studiul „Consolidarea producției naționale în sectoare agroalimentare strategice pentru reducerea deficitului comercial al României” poate fi citit la adresa: https://www.applied-research.ase.ro/studii/

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de cinci centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău, Filiași și Mihăilești.

În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 462 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top în România și în Europa în 2026 (Top Employer). Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.

Pentru mai multe detalii despre companie, accesati website-ul oficial https://www.penny.ro/

Despre Academia de Studii Economice din București (ASE)

Academia de Studii Economice din București (ASE) este o universitate de cercetare avansată și educație, care își consolidează permanent prestigiul academic prin prezența constantă în principalele clasamente internaționale. ASE ocupă locul I la nivel național și poziția 301-400 la nivel global în prestigiosul Top Shanghai, domeniul Economie, și locul I la nivel național în reputatul Times Higher Education World University Rankings 2025.