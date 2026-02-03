Business

Rezervele valutare totale ale BNR se apropie de 80 de miliarde de euro!

0

Banca Națională a României (BNR) raportează o consolidare a rezervelor internaționale la începutul anului 2026. Pe fondul unor fluxuri financiare intense, rezervele totale (valută și aur) au urcat la 80 de miliarde de euro, marcând o creștere de 3 miliarde față de nivelul de la finalul anului trecut.

Rezerva valutară propriu-zisă a ajuns la 65,81 miliarde de euro, reflectând o gestionare activă a conturilor statului. Aproximativ 4,7 miliarde de euro au intrat în vistieria BNR, fluxuri generate în principal de alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și de ajustările rezervelor băncilor comerciale. Din rezerve au ieșit 3,7 miliarde de euro, sume destinate în special plății dobânzilor și rambursării datoriei publice externe.

Pentru perioada imediat următoare, presiunea rămâne sub control, Ministerul Finanțelor estimând plăți scadente de aproximativ 1,2 miliarde de euro în cursul lunii februarie.

În timp ce valuta a cunoscut fluctuații, rezerva de aur a României a rămas constantă la nivel cantitativ, menținându-se la pragul strategic de 103,6 tone. Datorită evoluției prețurilor pe piețele internaționale, valoarea actuală a tezaurului este estimată la 14,2 miliarde de euro, oferind o ancoră de încredere pentru bonitatea țării.

Citește și
Business

Începutul anului 2026 aduce o avalanșă de insolvențe în rândul firmelor încă din…

Business

Șoferii cu cel puțin două mașini vor plăti prețuri mai mari la polițele RCA!

Business

Prețurile la aur și argint, în scădere

Business

Vista Bank (Romania) S.A. achiziționează Investimental S.A., o societate de servicii…

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.