Rezervele valutare totale ale BNR se apropie de 80 de miliarde de euro!

Banca Națională a României (BNR) raportează o consolidare a rezervelor internaționale la începutul anului 2026. Pe fondul unor fluxuri financiare intense, rezervele totale (valută și aur) au urcat la 80 de miliarde de euro, marcând o creștere de 3 miliarde față de nivelul de la finalul anului trecut.

Rezerva valutară propriu-zisă a ajuns la 65,81 miliarde de euro, reflectând o gestionare activă a conturilor statului. Aproximativ 4,7 miliarde de euro au intrat în vistieria BNR, fluxuri generate în principal de alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și de ajustările rezervelor băncilor comerciale. Din rezerve au ieșit 3,7 miliarde de euro, sume destinate în special plății dobânzilor și rambursării datoriei publice externe.

Pentru perioada imediat următoare, presiunea rămâne sub control, Ministerul Finanțelor estimând plăți scadente de aproximativ 1,2 miliarde de euro în cursul lunii februarie.

În timp ce valuta a cunoscut fluctuații, rezerva de aur a României a rămas constantă la nivel cantitativ, menținându-se la pragul strategic de 103,6 tone. Datorită evoluției prețurilor pe piețele internaționale, valoarea actuală a tezaurului este estimată la 14,2 miliarde de euro, oferind o ancoră de încredere pentru bonitatea țării.