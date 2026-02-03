Se lansează „Centrul de accesibilizare a manualelor STEM pentru nevăzători” – un pas major spre educație echitabilă în România: peste 135 de manuale și materiale STEM vor fi accesibilizate

În România, sunt înregistrați numeroși copii cu dizabilități, dintre care aproape 4.000 au deficiențe de vedere, conform datelor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Dintre aceștia, aproximativ 1.200 sunt integrați în învățământul de masă, potrivit inspectoratelor școlare județene. Fie că studiază în școli speciale sau în unități de învățământ obișnuite, elevii cu deficiențe de vedere nu au acces la manuale adaptate pentru disciplinele STEM — matematică, fizică, chimie sau tehnologie. Absența acestor resurse reduce semnificativ șansele lor de a urma studii tehnice sau de a construi o carieră în domenii precum IT, economie sau inginerie.

În acest context, Fundația Cartea Călătoare lansează proiectul „Centrul de accesibilizare a manualelor STEM pentru nevăzători”, o inițiativă națională menită să ofere elevilor și studenților nevăzători din România acces real și gratuit la educație în aceste domenii.

Proiectul este derulat cu sprijinul Societe Generale Global Solution Centre și este finanțat prin programul „We Care Together – ediția 2025”, urmând să se desfășoare pe o perioadă de 18 luni.

Ce își propune proiectul

Proiectul are ca obiective principale:

crearea unui centru permanent de accesibilizare a manualelor STEM ;

; dezvoltarea platformei online „Biblioteca STEM pentru nevăzători” ;

; promovarea limbajului Municode, o soluție inovatoare care permite citirea și scrierea formulelor matematice de către persoanele nevăzătoare.

Cu ajutorul aplicației Municode, dezvoltată în cadrul fundației, vor fi accesibilizate cel puțin 135 de manuale și materiale STEM, echivalentul a 27.000 de pagini, într-un format digital ușor de utilizat cu cititoare de ecran.

„Elevii și studenții nevăzători au capacitatea de a înțelege orice text științific de tip STEM dacă informația li se prezintă coerent, într-un format accesibil alternativ, altul decât cel vizual. Evoluția tehnologică actuală ne permite azi să oferim acces real la manuale STEM, gratuit, pentru ca acești copii să poată învăța și excela ca și cum nu ar avea această dizabilitate”, a declarat Mircea BUCUR, Specialist în accesibilizarea informației la Fundația Cartea Călătoare.

Printre rezultatele așteptate ale proiectului se numără:

dintre materialele accesibilizate, peste 50 de manuale STEM să devină publice pentru a putea fi folosite de elevi și studenți;

crearea unei biblioteci digitale STEM dedicate nevăzătorilor , cu acces gratuit;

, cu acces gratuit; sprijinirea directă a cel puțin 200 de elevi nevăzători și a peste 100 de școli din învățământul special și de masă;

și a peste din învățământul special și de masă; îmbunătățirea semnificativă a calității educației și a șanselor de integrare profesională pentru tinerii cu deficiențe de vedere.

Proiectul se adresează școlilor speciale și unităților de învățământ de masă în care învață elevi cu deficiențe de vedere. Școlile, profesorii și părinții pot solicita accesibilizarea oricărui manual sau curs STEM, trimițând o cerere către Fundația Cartea Călătoare. Solicitările vor fi procesate în ordinea primirii și vor include documentația necesară pentru utilizarea codului matematic Municode.

Despre Fundația Cartea Călătoare

Fondată în 1996, Fundația Cartea Călătoare este una dintre organizațiile de pionierat din România în domeniul accesibilizării informației pentru persoanele cu deficiențe de vedere. De aproape trei decenii, fundația dezvoltă soluții educaționale și culturale inovatoare, de la manuale și cărți audio până la aplicații software dedicate accesului la informație.

Acest proiect contribuie la construirea unui sistem educațional mai echitabil, în care dizabilitatea nu mai este o barieră în calea cunoașterii și a performanței academice.