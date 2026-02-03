Senatorii renunță la ședințele online!

Conducerea Senatului a decis, în prima zi a noii sesiuni parlamentare, ca toate ședințele de plen să se desfășoare, de acum înainte, exclusiv cu prezența fizică a senatorilor. Cei care vor lipsit nejustificat vor fi considerați absent și vor fi sancționați cu reținere a 5% din indemnizația lunară brută de aproximativ 950 lei.

Anunțul a fost făcut chiar de președintele Senatului, Mircea Abrudean, la debutul sesiunii parlamentare din acest an: ședințele de plen se vor desfășura în format fizic, iar absențele vor fi sancționate conform regulamentului.

Decizia marchează sfârșitul participării online la lucrările plenului, o practică introdusă în perioada pandemiei și menținută până în prezent. Până acum, senatorii puteau participa de la distanță la majoritatea ședințelor și își exprimau votul printr-o aplicație digitală dedicată.

Măsura se aplică doar la Senat. La Camera Deputaților, ședințele de plen vor continua să se desfășoare în sistem hibrid, cu posibilitatea participării online.

Potrivit oficialilor, scopul noii reguli este creșterea disciplinei și a prezenței senatorilor la lucrările plenului, în condițiile în care numeroase ședințe s-au desfășurat, în ultimii ani, cu sala aproape goală.