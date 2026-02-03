Start EXPLOZIV! Un român a câștigat aurul la primul concurs internațional din 2026!

Costel Cojocariu, component al lotului național în probele de sărituri peste obstacole, a început perfect acest an! În prima competiție internațională ecvestră organizată în România, tânărul și calul său, Caroly, au fost primii în cea mai dificilă probă.

Costel Cojocariu are cu ce să se laude! Component al lotului național în probele de sărituri peste obstacole, dar și antrenor, el este plin de medalii în competițiile interne și internaționale. Și 2026 a început perfect pentru călăreț!

“Mă simt foarte bine după primul concurs international din acest an pe care eu și Caroly l-am câștigat. A fost o probă dificilă, un Grad Prix de o stea”, se destăinuie călărețul.

Concurează alături de cei pe care îi antrenează

La competiția Jumping Băicoi -Winter Tour IV, în proba de 1.40 metri, Costel a concurat și împotriva lui Horia Butuza, unul dintre sportivii pe care îi antrenează.

„Am emoții mai mari atunci când ei concurează, pentru că nu știu cum se vor descurca. Îmi doresc să meargă tot timpul mai bine ca mine și să aibă rezultate foarte bune”, dezvăluie Cojocariu.

Costel s-a apucat de sportul ecvestru în urmă cu 20 de ani și a pierdut șirul cailor pe care i-a schimbat. Cu armăsarul Caroly face pereche de aproape 4 ani!

„Acum are 8 ani și îl călăresc de când avea 4 ani și jumătate. E un cal superb, are un cap bun, e un cal cinstit, așa a fost tot timpul. E energic și vrea să câștige tot timpul. E înnebunit după zahar”, mărturisește Costel.

Călărețul dezvăluie cum strunește un animal de 600 de kilograme: „Educația este cheia! Așa l-am crescut de mic, să fie educat! Îl duc la competiții, învață parcursurile, se obișnuiește cu locurile noi”.

Încă mai are emoții înaintea concursurilor

Deși concurează de ani buni, Costel are și acum emoții înaintea unor competiții: “Mă gândesc la parcurs, fac recunoaștere, îmi fac în gând traseul și mai scap de ele”.

El povestește ce îi trece prin minte în timpul celor câteva secunde când este în aer cu armăsarul său: „Tot timpul mă gândesc la obstacolul următor, cum să îl sărim cel mai bine”.

De când s-a apucat de sportul ecvestru, Costel nu a căzut niciodată de pe cal. „Au fost multe momente în care am ratat la milimetru căderea, dar am reușit să rămân călare”, spune, amuzat, acesta.