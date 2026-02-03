Trump vizează daune de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard!

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că solicită daune în valoare de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard, într-o nouă escaladare a conflictului dintre administrația sa și instituția de învățământ. Demersul vine în contextul acuzațiilor repetate de antisemitism și părtinire ideologică formulate de Trump la adresa universității.

Anunțul a fost făcut după ce New York Times a relatat că administrația Trump ar fi renunțat anterior la planurile de a cere compensații financiare de la Harvard, în urma opoziției ferme a conducerii universității. Potrivit relatării, cererea inițială viza suma de 200 de milioane de dolari, însă negocierile nu au dus la un acord.

„Acum solicităm daune de un miliard de dolari şi nu dorim să facem afaceri cu Universitatea Harvard în viitor”, a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social, potrivit AFP, informația fiind preluată de Agerpres.

Administrația Trump acuză Harvard și alte universități americane de elită că promovează o așa-numită ideologie „woke” și că nu asigură protecția adecvată a studenților evrei în timpul manifestațiilor pro-palestiniene desfășurate în campusuri. În acest context, au fost inițiate procese și au fost formulate cereri de despăgubiri considerate exorbitante.

Potrivit New York Times, Trump ar fi abandonat cererea inițială de 200 de milioane de dolari în fața refuzului universității de a accepta condițiile impuse de administrația sa. Disputa financiară ar fi continuat însă în culise, cu sume tot mai mari vehiculate în negocieri.

Referindu-se la discuțiile purtate în toamna anului trecut, Trump a susținut că se ajunsese aproape la un acord de 500 de milioane de dolari.