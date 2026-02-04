Eurodeputatul Maria Grapini, la Varșovia pentru evaluarea propunerilor de sediu ale Autorității Europene Vamale: “România are argumente solide – administrative, logistice și strategice – pentru a deveni sediul central al noii Autorități!”

Europarlamentarul Maria Grapini se află, miercuri, la Varșovia, pentru evaluarea propunerilor de sediu ale Autorității Europene Vamale, o instituție nouă, cu rol strategic în controlul frontierelor, combaterea fraudelor și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Potrivit eurodeputatului Grapini, nouă state membre concurează pentru găzduirea sediului central al acestei instituții, România fiind printre ele.

În calitate de raportor al grupului S&D și membru al comisiei de selecție, europarlamentarul participă, astfel, direct la decizia privind statul membru care va găzdui această instituție europeană de prim rang.

Negocierile se poartă cu Cipru, care deține Președinția rotativă a Consiliului UE. În acest proces, Maria Grapini va susține ferm echilibrul geografic în distribuția instituțiilor europene și ideea că Europa de Est nu trebuie să rămână doar o zonă de aplicare a deciziilor, ci și una de găzduire a centrelor de decizie.

Maria Grapini susține că România are argumente solide – administrative, logistice și strategice – pentru a deveni sediul noii Autorități Europene Vamale. Acest demers reprezintă un test de corectitudine europeană, dar și de voință politică, susține eurodeputatul S&D.

“Vizita în Polonia nu a fost doar în interiorul clădirilor, ci și pe șantier, la clădiri în construcție. Vizita are ca scop să vedem clădirile propuse pentru a deveni sediul noii Autorități Europene Vamale. Fac parte din comisia de selecție și negociere cu Consiliul UE, pentru decizia finală. Printre cele nouă state candidate se află și România. Evident că mi-aș dori să câștige Bucureștiul!”, a punctat Maria Grapini.