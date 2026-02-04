Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj emoționant cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului: “Lupta împotriva cancerului trebuie dusă de noi toți: medici, pacienți, familie, comunitate”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, susținătoare, prin numeroasele luări de poziție, a drepturilor persoanelor bolnave de cancer și care s-a remarcat, totodată, și prin acțiuni concrete de ajutor direct acordat persoanelor si copiilor care suferă de această boală, a transmis un mesaj tranșant, în contextul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului.

“Cred că lupta împotriva cancerului trebuie dusă de noi toți: medici, pacienți, familie, comunitate. Lupta pentru viață este cea mai importantă si de aceea trebuie făcut totul pentru a salva vieți! Pacienții oncologici trebuie să aibă acces la tratament gratuit permanent și, atunci când este nevoie, trebuie să se arate și solidaritatea celor care pot ajuta!

Anual, în UE, mor din cauza cancerului peste un milion de persoane, dintre care 6000 sunt copii. Datorită tratamentelor, avem însă 12 milioane de supraviețuitori. Din păcate, nu în toate țările există acces la tratamente și una dintre țările care nu asigură tratamente în cantitate suficientă este și România! Alarmant este și faptul că, între statele membre, există diferențe până la 25% în privința ratei de supraviețuire!

Anual, se cheltuie circa patru miliarde de euro pentru această boală nemiloasă.

Cetățenii au nevoie și de o alimentație sănătoasă și aici, din nou, România are o problemă, având în vedere nivelul ridicat de sărăcie!

În țara noastră, se estimează că aproape 500 de copii sunt diagnosticați, anual, cu cancer, iar 50, pierd anual, lupta cu această boală nemiloasă. Totodată, 54.000 de români, diagnosticați cu cancer, mor anual. În funcție de specificul bolii, rata de vindecare este cuprinsă între 30 și 60%, în contextul în care mai mult de 70% dintre cancerele la copii sunt vindecabile, dacă sunt diagnosticate timpuriu și tratate corespunzător!

A nu asigura tratamente la timp și în cantitatea necesară înseamnă un uriaș abuz!”.

Maria Grapini s-a remarcat, în plenul și comisiile PE, printr-o implicare totală în promovarea unor campanii de colaborare şi de sensibilizare, la nivel mondial, în problema bolnavilor de cancer. De altfel, europarlamentarul Grapini şi-a exprimat, totodată, susţinerea necondiționată faţă de copiii şi adolescenţii diagnosticaţi cu cancer, dar şi faţă de familiile acestora.

Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului este marcată pe data de 4 februarie, când la nivel mondial se militează pentru accesul egal al tuturor pacienților la cele mai noi terapii împotriva acestei boli.

Uniunea internațională pentru controlul cancerului este un consorțiu mondial înglobează la nivel de membru peste 800 de organizații din peste 155 de țări al căror scop este lupta împotriva flagelului reprezentat de acestă boală. Ziua mondială de luptă împotriva cancerului a fost organizată pentru prima dată în lume în anul 2006.