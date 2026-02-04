La solicitarea Federației SILVA, pentru că nu se respecta legea, proiectul de HG privind reorganizarea Romsilva a fost retras de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social

Astăzi, 4 februarie, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a organizat o ședință a Comisiei de Dialog Social care a inclus pe ordinea de zi proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea, funcționarea și reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

În ședințele Comisiei de Dialog Social se dezbat și se adoptă propunerile de acte normative inițiate de minister. Sunt etape obligatorii ale procesului de legiferare. Aparent, o procedură simplă, clară și necesară în drumul unei Hotărâri de Guvern de la stadiul de proiect până la adoptare.

Din păcate, conducerea MMAP a transmis de mai bine de un an multe semnale negative legate de Romsilva. Această dorință aprigă a de a „reforma” regia s-a transformat într-o epopee a lipsei de expertiză silvică, a necunoașterii tehnicii legislative și a forțării a mecanismelor de dialog social.

Conducerea MMAP a „reușit” astfel să redacteze un proiect de HG pe care Ministerul Justiției l-a întors de mai multe ori din etapa de avizare pentru că era eronat. Mai mult, proiectul nu are la bază niciun studiu de impact social, financiar sau de specialitate silvică.

În această perioadă, în cadrul RNP – Romsilva se desfășoară un audit organizațional. În mod inexplicabil, conducerea MMAP s-a grăbit să reintroducă proiectul de HG în circuitul de avizare înainte de terminarea auditului.

Federația SILVA a fost mereu deschisă către dialog. Am participat la toate întâlnirile, consultările și dezbaterile la care am fost invitați. Ne-am arătat disponibilitatea de a veni cu soluții pertinente și propuneri constructive pentru îmbunătățirea administrării pădurilor statului de către RNP – Romsilva.

Am transmis MMAP că vom participa la întâlnirea de azi, dar am cerut să vedem înainte de ședință textul proiectului de HG. Am solicitat, prin adresa înregistrată la minister sub nr. R4251/28.01.2026, transmiterea formei proiectului de act normativ care urmează a fi supusă dezbaterii în Comisia de Dialog Social.

Am cerut acest lucru în mod expres pentru că proiectul de HG privind reorganizarea Romsilva a suferit modificări semnificative între forma publicată pe site-ul ministerului în urma dezbaterii publice din data de 21.10.2025 și forma transmisă ministerelor avizatoare la data de 15.12.2025.

MMAP nu a respectat prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social în cazul acestui proiect de HG. Această lege stabilește că „ședințele comisiei de dialog social convocate pentru dezbaterea unor acte normative se întrunesc după ce actul normativ propus a fost aprobat de conducerea ministerului și înainte de transmiterea proiectului spre avizare la alte ministere”.

În cazul proiectului de HG privind reorganizarea Romsilva, actul normativ a fost transmis spre avizare ministerială încă din 15.12.2025, anterior discutării sale în Comisia de Dialog Social. Deja peste jumătate dintre ministere au avizat proiectul legislativ, cu unele observații.

Deși Legea 367/2022 prevede în mod expres că „președintele comisiei de dialog social va pune la dispoziția partenerilor sociali informațiile disponibile necesare formulării unui punct de vedere argumentat”, până la ora desfășurării ședinței, MMAP nu ne-a transmis documentul ce urmează să fie analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social.

Lipsa documentului a făcut imposibilă exercitarea efectivă a dreptului la consultare și a golit de conținut rolul Comisiei de Dialog Social. Procesul de consultare derulat de MMAP a fost viciat în mod substanțial prin nerespectarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 367/2022, cu consecințe directe asupra transparenței decizionale și a legalității procesului de elaborare a actului normativ.

Având în vedere cele prezentate, Federația Sindicatelor Silva a solicitat conducerii MMAP:

retragerea proiectului de pe Ordinea de zi a ședinței Comisiei de Dialog Social;

retragerea din circuitul de avizare a proiectului de HG privind aprobarea măsurilor de organizare și funcționare, precum și de reorganizare ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva;

transmiterea către partenerii sociali a formei finale a proiectului de act normativ, în vederea formulării și transmiterii în scris către secretariatul Comisiei de Dialog Social a punctelor de vedere, propunerilor și observațiilor, conform prevederilor Regulamentului-cadru;

convocarea unei noi ședințe a Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul MMAP, cu respectarea prevederilor pct. II alin. (4) din Regulamentul-cadru, potrivit căruia „convocarea comisiei se face în scris, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfășurare, cu comunicarea ordinii de zi și a documentelor de lucru”.

Urmare demersurilor Federației Silva, proiectul de Hotărâre a Guvernului a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Comisiei de Dialog Social a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Având în vedere importanța deosebită a acestui act normativ și impactul major pe care reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva îl va avea asupra gestionării pădurilor statului și asupra salariaților regiei, considerăm absolut necesar ca dialogul social să se desfășoare în condiții de transparență deplină, cu respectarea strictă a cadrului legislativ în vigoare.

NU FACEȚI EXPERIMENTE CU PĂDURILE ȚĂRII!

Silviu GEANĂ

Lider Federația SILVA