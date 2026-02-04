Președintele partidului ACT, Claudiu Târziu, a anunțat astăzi, în Parlamentul României, depunerea proiectului de lege pentru abrogarea Legii 241/2025, cunoscută în spațiul public drept „Legea Vexler”!

„Această lege reprezintă un grav atac la adresa conștiinței naționale, a memoriei colective și a istoriei României. Încalcă principii constituționale, restrânge drepturi și libertăți fundamentale și instituie un climat de cenzură și autocenzură asupra culturii române.

Legea este neclară, impredictibilă și deschide calea unor abuzuri juridice grave, într-un context care nu o justifică.

A susține că România de astăzi este o societate xenofobă sau intolerantă este o jignire la adresa inteligenței elementare.

Dacă acest lucru ar fi adevărat, persoane precum Iohannis, Vexler, Hellvig, Fritz, Thuma, Clotilde Armand sau Kelemen Hunor nu ar fi putut ocupa funcții de vârf în statul român”, a declarat Claudiu Târziu.

Liderul ACT a subliniat că legea produce deja efecte concrete, prin demersuri de eliminare a unor nume din spațiul public și tentative de schimbare a denumirilor unor străzi care poartă numele unor personalități culturale românești precum Octavian Goga sau Radu Gyr.

În continuarea intervenției, deputatul Robert Alecu, inițiatorul proiectului de abrogare, a explicat motivația demersului legislativ:

„Adoptarea Legii 241/2025 a stârnit un val de nemulțumire în toată țara, nu doar prin conținutul ei, ci și prin gesturile simbolice care au însoțit-o. Ne amintim cu toții momentul din Parlament când inițiatorul legii a rupt afișul cu marii clasici români. Gestul acela a spus tot.”

Robert Alecu a atras atenția că efectele legii se traduc prin presiuni asupra memoriei culturale și identitare a românilor:

„Nu mai vorbim despre combaterea extremismului, ci despre exces, frică și limitarea libertății de exprimare. De aceea am depus acest proiect de lege pentru abrogare, în numele zecilor de mii de români care au protestat pașnic în toată țara.”

Deputatul a criticat și viteza neobișnuită cu care Legea 241/2025 a fost adoptată:

„A trecut prin comisii, plen, ambele Camere, Curtea Constituțională și promulgare în doar câteva luni. Când e vorba de legi în folosul românilor, lucrurile nu mai merg la fel de repede.”

Totodată, Robert Alecu a reamintit că legea a fost votată de PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale:

„Ei au ridicat mâna. Acum au ocazia să repare. Dacă nu, oamenii vor judeca la vot. Așa funcționează o democrație.”

Prin acest demers legislativ, partidul ACT – Acțiunea Conservatoare apără libertatea de exprimare, memoria istorică și demnitatea națională, considerând că statul român nu poate construi viitorul prin ștergerea arbitrară a propriului trecut cultural și identitar.