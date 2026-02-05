33 de medicamente noi, introduse pe lista medicamentelor compensate și gratuite!

Alte 33 de medicamente vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății susține că în ultimele șase luni a fost accelerat procesul de actualizare a listei de medicamente compensate și gratuite și a fost redus numărul terapiilor care așteptau de ani de zile să intre la finanțare publică.

Conform acestuia, în septembrie 2025, pe listă au fost introduse 41 de molecul noi, iar la începutul acestui an vor fi introduse alte 33 de medicamente.

„Pentru pacienţi, accesul la medicamente nu este o procedură administrativă. Este o urgenţă medicală. De aceea, în doar şase luni, am accelerat decisiv procesul de actualizare a listei de medicamente compensate şi gratuite şi am redus semnificativ numărul terapiilor care aşteptau de ani de zile să intre la finanţare publică. Anul trecut în septembrie au fost introduse 41 de molecule noi. Anul acesta începem în forţă cu alte 33 de medicamente şi extindem lista de boli pentru cele existente”, a scris ministrul Alexandru Rogobete pe Facebook.

„De ce este important acest ritm accelerat? Pentru că alternativa era inacceptabilă: pacienți care așteptau tratamente moderne în timp ce medicina avansa, iar listele rămâneau blocate în proceduri”, a explicat el.

Astfel, în oncologie va fi introdus, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru: melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite.

Totodată, se va asigura tratament pentru boli grave și rare: arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsii severe, boli autoimune și inflamatorii cronice.

Ministrul Sănătății a subliniat că, în opinia sa, această schimbare are un impact direct pentru pacienți.