Călin Georgescu vrea o apropiere mai mare de China și Rusia

Călin Georgescu a vorbit, într-o intervenție la Realitatea Plus, de politica externă a României. Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că lumea a intrat într-o epocă tripolară, condusă de Statele Unite, China și Rusia, motiv pentru care România trebuie să aibă relații strânse cu aceste state.

Călin Georgescu a avut o intervenție la Realitatea Plus în care a abordat problema politicii externe a statului român într-o perioadă complicată pe plan internațional.

Călin Georgescu susține că trebuie să avem o politică externă prin care să păstrăm relații foarte bune cu vecinii și cu marile puteri. În același timp, suveranistul susține că intrăm într-o epocă tripolară, în care SUA, Rusia și China își împart lumea.

„România, astăzi, are nevoie de o politică externă coerentă, construită pe respect și echilibru, atât în relația cu vecinii, cu toate puterile mari, cât și cu principalul nostru partener, Statele Unite ale Americii.

Eu am mai spus, dar reiterez, că președintele SUA, Donald Trump, urmează linia Hamiltoniană, adică comerț maxim, colaborare maximă, fără ideologie globalistă, trecutul lăsat în urmă. Este o nouă eră.

Este o lume tripolară, pe care puterea ilegitimă de la București nu reușește doar să o știe, ci nici să o înțeleagă. Vorbim de Statele Unite, China și Rusia. Asta va fi viitorul în următoarea sută de ani. Scurt și la obiect.”, a transmis fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu susține că perioada care urmează în politica internațională necesită o cunoaștere profundă a diplomației și este de părere că întâlnirea Trump-Putin din Alaska a schimbat ordinea internațională.

„Europa este în stare de alertă maximă cu privire la viitorul ei, eu vă spun foarte precis două lucruri: America, mai mult sau mai puțin s-a rupt de Europa, dar sunt interese punctuale. În Alaska lucrurile au fost clarificate și, ulterior, post-Alaska, cele două întâlniri mari, uriașe, care au avut loc după Alaska, lucrurile sunt tranșate.

Totul se joacă pe securitate proprie în această lume. Și pe baza unor parteneri solizi, respect reciproc. Dar ca tu să fii respectat trebuie, mai întâi, să îți respecți propriul popor, să îl iubești și să îl cinstești, ca tu să fii respectat internațional. Altfel este imposibil, nu se fac la colț de stradă sau la colț de masă aceste alegeri din punct de vedere al cooperării. Totul este tranzacțional, impus printr-o coordonare impecabilă de către președintele SUA Donald Trump.

Se cere o cunoaștere adâncă, foarte adâncă și extrem de profesionistă a culturii diplomatice pentru că diplomația astăzi are un rol crucial. Dar ea se bazează și, concluzionez, pe o economie sănătoasă, pentru că fără o economie sănătoasă nu exiști sau nu există securitate națională.”, arată Călin Georgescu.