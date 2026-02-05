Deputatul Robert Alecu continuă lupta pentru abrogarea “Legii Vexler”: “Libertatea, cultura și demnitatea națională nu se negociază!”

Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, consideră abrogarea Legii 241/2025, cunoscută public drept „Legea Vexler”, o decizie mai mult decât necesară.

Potrivit lui Robert Alecu, această lege a creat teamă și confuzie. Mai mult, susține acesta, este neclară, interpretabilă și deschide calea abuzurilor. Mai mult, a completat deputatul, nu apără democrația, ci limitează libertatea de exprimare și pune presiune pe memoria noastră culturală.

“Vedem deja consecințe concrete: contestarea unor repere istorice și tentative de eliminare a unor nume din spațiul public. Asta nu înseamnă combaterea extremismului, ci exces de putere!”, a punctat deputatul conservator.

Să fie clar, a mai spus Alecu, această lege a fost votată de PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale.

Deputatul ACT consideră, totodată, că România nu se poate construi prin cenzură și prin ștergerea propriului trecut.

“Libertatea, cultura și demnitatea națională nu se negociază. Mi-am făcut datoria!”, a conchis Alecu.

Inițiativa de depunere, în acest sens, a unui proiect de lege, aparține Partidul Acțiunea Conservatoare, formulată la solicitarea președintelui Claudiu Târziu, iar proiectul a fost introdus în fluxul legislativ de mine, prin depunerea oficială la Senat, ca primă Cameră sesizată.

De menționat faptul că proiectul are semnătura a 33 de deputați din mai multe grupuri parlamentare și exprimă voința miilor de români care au protestat pașnic în toată țara împotriva acestei legi. Sprijinul transpartinic al celor 33 de deputați confirmă caracterul național al inițiativei, dincolo de orice apartenență politică.