Mii de blocuri din Capitală au rămas fără apă caldă și căldură!

Bucureştenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare au rămas fără căldură şi apă caldă după ce o turbină de la CET Sud a fost oprită pentru remedierea sistemului de reglaj.

Aproape 4.000 de blocuri au rămas fără căldură și apă caldă după oprirea unei turbine de la CET Sud pentru lucrări de reglaj, într-una dintre cele mai mari avarii ale sezonului rece. Problemele au fost agravate de lipsa de coordonare între ELCEN și Termoenergetica, iar reluarea completă a serviciului va mai dura cel puțin o zi, transmite Digi24.

Legat de numărul de blocuri afectate, putem vorbi chiar de una dintre cele mai mari avarii ale sistemului de termoficare din Capitală în această iarnă. Pentru că sunt, în total, cu tot cu lucrările de reabilitare, aproape 4.000 de blocuri lăsate fără apă caldă sau căldură. Mai mult, Termoenergetica susține că nu a fost anunțată de această oprire de cei de la ELCEN!

Centrala este programată să repornească vineri seară, însă până ce întreg sistemul va fi din nou în parametri normali, va mai dura încă cel puțin o zi. Așa că putem vorbi de două zile în total pe care locuitorii din Capitală le vor petrece în frig.

Agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă și căldura sunt livrate la parametrii normali, informează Primăria Capitalei. Consumul real este înregistrat cu ajutorul contorului de energie termică de la subsolul blocurilor: „Plătim apa caldă și căldura doar atunci când sunt livrate la parametrii normali! Altfel, agentul termic nu e tarifat la nivel maxim. Apa, caloriferele sunt călâi sau reci, se plătește în consecință! Este posibil acest lucru! La subsolul blocurilor există un contor”.