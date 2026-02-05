Nicușor Dan, convorbire telefonică cu Antonio Costa, președintele Consiliului European!

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut, miercuri, o convorbire telefonică cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, despre principale teme ale Consiliului European informal, ce va avea loc săptămâna viitoare. Liderul de la Cotroceni i-a transmis oficialului european că România susţine consolidarea Pieţei Unice şi salută extinderea acordurilor comerciale la nivelul UE.

”Am avut astăzi o convorbire consistentă cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordăm săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal. Ne intalnim pe 12 februarie pentru a găsi împreună soluţii de creştere a competitivităţii statelor noastre – adică să încurajăm investiţiile, inovaţia, dezvoltarea companiilor europene, care în cele din urmă înseamnă servicii mai bune şi accesibile pentru cetăţeni”, a scris Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.