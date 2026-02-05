PENNY continuă să susțină valorile sportului românesc și devine partener al Muzeului Fotbalului. Un moment simbolic alături de Miodrag Belodedici & RONNY la inaugurare!

PENNY, sponsor principal al tututor Echipelor Naționale de Fotbal ale României, anunță un nou parteneriat strategic cu Muzeul Fotbalului, primul spațiu dedicat istoriei și pasiunii pentru fotbal din țara noastră. Prin această colaborare, PENNY își consolidează angajamentul de a susține performanța și spiritul de echipă, dar și de a aduce fanii mai aproape de universul fotbalului.

Parteneriatul marchează inaugurarea unui spațiu dedicat PENNY în incinta Muzeului Fotbalului, un spațiu interactiv care aduce împreună elemente din campaniile derulate de brand în sprijinul Echipei Naționale: mascota RONNY, tricourile echipei naționale, imagini și povești din proiectele comune cu Federația Română de Fotbal, precum și o serie de activări tematice dedicate vizitatorilor.

În contextul acestui parteneriat, PENNY a marcat deschiderea spațiului dedicat din Muzeul Fotbalului printr-un moment special realizat alături de fostul mare fotbalist Miodrag Belodedici și mascota RONNY, cel mai înfocat suporter al Echipei Naționale de Fotbal.

„Ca fost fotbalist, știu cât de important este să păstrăm istoria fotbalului românesc. Mă bucur să particip la deschiderea acestui spațiu dedicat echipei naționale, unde suporterii pot vedea și retrăi momentele importante ale fotbalului românesc. Este un loc care leagă generațiile și arată respect pentru trecut și pentru toți cei care au pus suflet pentru acest sport”, a declarat Miodrag Belodedici.

Colaborarea dintre PENNY și Muzeul Fotbalului face parte dintr-o inițiativă mai amplă a brandului de a susține fotbalul românesc, de la proiecte dedicate Echipei Naționale, până la programe precum Liga Punctelor PENNY, prin care sunt sprijinite cluburile de copii și juniori din toată țara, sau Cupa Satelor PENNY.

„Pentru noi, parteneriatul cu Muzeul Fotbalului reprezintă o continuare firească a relației strânse pe care PENNY o are cu Echipa Națională și cu toți cei care trăiesc fotbalul cu pasiune. Ne bucurăm să fim prezenți într-un spațiu care celebrează istoria și emoțiile sportului. Prin acest parteneriat, ne dorim să aducem fotbalul și mai aproape de comunități, într-un mod autentic.”, a declarat Andrei Cismaru, Head of CRM and Digital Platforms PENNY | REWE România.

Muzeul Fotbalului, situat în Centrul Vechi al Bucureștiului, este un loc unic care reunește obiecte de colecție, experiențe multimedia și povești memorabile despre generații de jucători, antrenori și suporteri. Spațiul PENNY din muzeu își propune să completeze această experiență printr-o perspectivă modernă asupra felului în care fotbalul unește oamenii din toate colțurile țării.

Prin acest nou pas, PENNY își reafirmă misiunea de a susține performanța, educația prin sport și valorile care inspiră comunitățile din România.