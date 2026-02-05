Ponta, atac dur la adresa premierului Bolojan

Fostul premier, Victor Ponta, îl critică din nou extrem de dur pe actualul șef al Executivului, Ilie Bolojan, susținând că mandatul acestuia ”n-are nicio legătură cu ce s-a vorbit în campanie electorală”. ”Ăștia fac exact invers. N-a zis nimeni în campanie că o să vă înghețăm pensiile. N-a zis nimeni în campanie că o să vă mărim TVA-ul”, a argumentat, printre altele, Ponta.

Nu e noutate distanța mare, uneori uriașă, dintre promisiunile făcute de politicienii autohtoni în campania electorală și ce se întâmplă după ce aceștia se văd aleși. În cazul lui Ilie Bolojan însă, respectiva distanță este deja atât de mare, încât nu mai poate fi măsurată. Cel puțin asta e e opinia fostului premier Victor Ponta, care spune că mandatul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria ”n-are nicio legătură cu ce s-a vorbit în campanie electorală”.

În opinia lui Ponta, cabinetul condus de Bolojan ar acționa ”exact invers” față de ce anunțau în campanie.

”Este un mandat care n-are nicio legătură cu ce s-a vorbit în campanie electorală. E o uriașă fraudă.

De obicei, ce spui în campanie mai și faci. Bă, faci 50 la sută din ce ai promis. Eu am dreptul să spun chestia asta, că ții minte și tu… Cred că ții minte… Am zis dacă ajung eu prim-ministru, o să dau înapoi pensiile și salariile. Le-am dat la prima ocazie.

N-am făcut nici eu tot ce am promis, dar am făcut, nu știu, 50-60 la sută. Una e să faci… Ăștia fac exact invers. N-a zis nimeni în campanie că o să vă înghețăm pensiile. N-a zis nimeni în campanie că o să vă mărim TVA-ul. A semnat președintele nostru, în funcție, cu mâna lui, că nu se modifică TVA-ul”, a spus Victor Ponta, la Marius Tucă Show.