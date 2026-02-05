Uniunea Elevilor Reprezentanți avertizează: Ministerul Educației ignoră constant starea emoțională și nevoile reale ale elevilor, iar cazul de la Mangalia este încă o dovadă a acestui eșec!

Uniunea Elevilor Reprezentanți trage un semnal de alarmă cu privire la creșterea alarmantă a gesturilor extreme în rândul elevilor din România, în contextul unor tragedii recente petrecute în mai multe unități de învățământ din țară. Cazurile din ultimele luni arată clar că problemele de sănătate mintală ale elevilor sunt adesea ignorate sau tratate superficial, până când se ajunge la situații dramatice.

În acest context îngrijorător, Uniunea Elevilor Reprezentanți semnalează gestul extrem la care a recurs un elev de clasa a VI-a de la Școala Gimnazială nr. 3 din Mangalia, care s-a aruncat de la etajul 1 al instituției în timpul unei pauze între orele de curs.

În cursul după-amiezii de miercuri, 28 ianuarie, elevul ar fi recurs la acest gest din cauza unei note mici, potrivit martorilor. Inspectorul școlar general, Sorin Mihai, a solicitat o anchetă internă la unitatea de învățământ. Cu toate acestea, considerăm că simpla declanșare a unor anchete punctuale nu este suficientă.

Cazul din Mangalia nu este unul singular. În ultimii ani, mai multe gesturi extreme au avut loc în unități de învățământ din România. Recent, la Colegiul Național „Spiru Haret” din Tulcea, doi elevi de 18 ani și-au pierdut viața în circumstanțe tragice, în ani consecutivi, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la capacitatea sistemului educațional de a identifica și gestiona la timp problemele emoționale și psihologice ale elevilor. De asemenea, în 2019, un elev din Miercurea Ciuc, în vârstă de 17 ani, s-a sinucis din cauza presiunii examenului de bacalaureat, deși urma consiliere psihopedagogică.publici investiți.

Aceste situații demonstrează că, de multe ori, semnalele de alarmă sunt ignorate, iar dificultățile emoționale ale elevilor sunt minimalizate, până când se ajunge la gesturi ireversibile. Uniunea Elevilor Reprezentanți susține dezvoltarea reală și eficientă a ședințelor de consiliere din școli, precum și pregătirea adecvată a personalului responsabil de starea psihică a elevilor. Cazul recent din Mangalia, alături de tragediile din alte orașe, ar trebui să determine Ministerul Educației să trateze cu maximă seriozitate problema sănătății mintale în mediul școlar.

Pentru a preveni astfel de situații, considerăm necesară introducerea unor evaluări periodice ale stării emoționale ale elevilor, individual sau împreună cu părinții, pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a identifica din timp cazurile vulnerabile. Nu putem continua să ne pierdem tinerii din cauza ignoranței, lipsei de prevenție și a intervențiilor tardive.

Considerăm că anumite teste psihologice pot contribui la monitorizarea responsabilă a copiilor și adolescenților, oferind un sprijin real pentru diagnosticare și integrare școlară. De asemenea, este necesară alocarea unui buget pentru promovarea serviciilor de consiliere, astfel încât elevii și părinții să fie corect informați cu privire la existența și rolul acestora.

Totodată, este esențială amenajarea și modernizarea spațiilor în care au loc ședințele de consiliere, pentru a crea un mediu sigur și prietenos. Profesionalismul consilierilor, discreția întâlnirilor și relația de încredere dintre consilier și elev sunt factori esențiali în prevenirea tragediilor. Este nevoie de personal competent, empatic și suficient numeric pentru a gestiona volumul de cazuri.

Uniunea Elevilor Reprezentanți solicită reglementarea și corectarea deficiențelor sistemului în ceea ce privește sprijinul acordat tinerilor vulnerabili, care de multe ori nu au posibilitatea de a-și face vocile auzite. Cerem Ministerului Educației să trateze cu maximă seriozitate această problemă, înainte ca alte vieți să fie pierdute.

Elevii merită mai mult. Sănătatea lor mentală trebuie să devină o prioritate reală, nu doar un subiect discutat după producerea tragediilor.