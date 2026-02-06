Andrea Allocco este noul Președinte Confindustria România. Continuitatea, viziunea industrială și noile tehnologii, principalele direcții ale mandatului său!

Pe 3 februarie, Confindustria România și-a ales noul Președinte, care va continua moștenirea celor șase ani de mandat a lui Giulio Bertola, fondatorul Asociației în 2003 și o figură internațională de prestigiu în cadrul sistemului Confindustria.

Conducerea Asociației trece acum la Andrea Allocco, o figură cheie în viața asociației în ultimii trei ani, în calitate de consilier prezidențial al lui Giulio Bertola. Inginer și Manager General al Technology Reply în România, Allocco face parte din Grupul Reply, o companie italiană de top în sfera digitală, cu o cifră de afaceri de peste 3 miliarde de euro și aproximativ 17.000 de angajați în întreaga lume.

Această perioadă de acompaniere a asigurat continuitate, cunoaștere aprofundată a dinamicii asociative și o viziune clară asupra rolului strategic al Confindustria România în contextul economic românesc și european.

„Confindustria România trebuie să devină din ce în ce mai mult un loc în care companiile nu sunt doar reprezentate, ci lucrează împreună. Continuitatea nu înseamnă inerție: înseamnă a porni de la o fundație solidă pentru a ridica ștacheta, a consolida Sistema Italia, a investi în inovație, competențe și tineri și a contribui concret la dezvoltarea industrială a României. Obiectivul nostru este clar: să facem din companiile italiene protagoniste, nu spectatori, ai transformării economice a Europei”, a declarat Andrea Allocco, Președinte Confindustria România.

Echipa Președintelui în perioada 2026 – 2029 este alcătuită din: Prim Vicepreședinte – Toni Pera (Isopan est – Manni Group/Marcegaglia), Vicepreședinte – Ernesto Ferlenghi (Președinte Confindustria Centro Asia e Caucaso), Vicepreședinte – Carmen Petcu (De’ Longhi Romania), Vicepreședinte – Davide Meda (Pirelli Romania), Vicepreședinte – Luca Meuli (Secol Romania), Consilier – Alessandro Romei (Ansaldo Nucleare), Consilier – Antonio Patanè (FSP Global), Consilier – Matteo Baruzzi (Opere Publice), Consilier – Giovanni di Folco (Techno Engineering & Associates), Consilier – Piersante Savini (Savini Due), Consilier – Giovanni Musso (Irem General Contractor), Consilier – Roberto Falato (Crowe Romania), Consilier – Francesco Caputo (Prysmian Cabluri si Sisteme), Consilier – Gianluca Zanellato (Director Centrul de Excelență Leonardo da Vinci), Consilier – Pio Cesare (Cesare Consulting), Consilier – Jola Dima (Intesa SanPaolo Bank), Consilier – Dragos Bostan (Unicredit Romania).

Mandatul noului președinte se bazează pe cateva fundamente strategice clare și integrate.

Sistema Italia

Confindustria România își va consolida rolul de platformă operațională pentru sistemul italian, promovând colaborarea concretă și continuă între instituții, companii, sectorul financiar, universități și asociații. Această acțiune este orientată spre rezultate măsurabile, respectând pe deplin identitatea și independența operațională a Confindustria.

Diaspora și capital uman

Proiectul VINO ACASĂ, deja recunoscut la nivel internațional, va continua să fie dezvoltat ca instrument strategic de dialog cu diaspora românească, cu o extindere dedicată generațiilor mai tinere din România, abordând problema forței de muncă și a revenirii talentelor într-un mod structurat.

Inovație și competitivitate

Prin programul Porte del Futuro (Porțile Viitorului), Confindustria România va însoți companiile în adoptarea concretă a tehnologiilor care transformă industria: de la inteligența artificială la automatizare, de la cyber security la noile materiale. Scopul este acela de a transforma inovația într-un avantaj competitiv real, reducând riscurile și dând naștere unor noi oportunități de afaceri.

Creștere asociativă și leadership

Creșterea Asociației se va concentra pe susținerea tinerilor întreprinzători și a antreprenoriatul feminin, valorificând competențele, leadership-ul și incluziunea, drept factori cheie în dezvoltarea sistemului industrial. Start-up-urile vor fi în centrul inițiativelor noastre pentru a genera inovație și pentru susținerea tinerilor întreprinzători.

Sectoare strategice

Energia, infrastructura, agroindustria, asistența medicală și educația vor fi abordate printr-o abordare industrială și sistemică, orientată spre sustenabilitate, securitatea aprovizionării, dezvoltarea competențelor și modernizarea României.