Cod galben de ninsori și ploi în mai multe județe din țară!

Este cod galben de ninsori, ploi și rafale în mai multe județe din țară. Deși vremea se va încălzi în weekend, meteorologii anunță un nou episod de iarnă de la începutul săptămânii viitoare.

„Precipitațiile mai persistă în următoarele ore în zona Moldovei, unde vor fi ploi și chiar lapoviță care, în zona de nord a acestei regiuni, vor putea depune și polei.

Vorbi însă de temperaturi peste normal în aceste momente, chiar și astăzi peste zi, mai ales în vest și în centru, chiar $14$ – $16$ grade Celsius. Iar în partea de sud și de est, unde norii mai persistă, temperaturile nu trec de $6$ – $7$ grade Celsius.

Cel mai frig e în continuare în zona Moldovei, $0$ – $1$ grad în zona Iașiului. Iar la munte, ninsorile încetează peste zi, vântul și el diminuează în intensitate. Iar următoarele zile ne aduc în continuare vreme destul de caldă pentru această perioadă, cu excepția zilelor de luni și marți din săptămâna viitoare, când iarna se mai întoarce pentru scurt timp”, a declarat pentru Realitatea PLUS meteorologul ANM Radu Manta.