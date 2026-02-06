Educația, pe tobogan! Rapoartele UNICEF arată că elevii români au rezultate dezastruoase!
Rapoartele UNICEF arată că elevii români au rezultate dezastruoase: doar 0,2% au înalte competențe digitale, iar 43% sunt sub nivelul literației științifice. Cu toate că problema analfabetismului funcțional nu este nouă, Daniel David atrage atenția că aceste disfuncții afectează societatea.
După rapoartele realizate de UNICEF în colaborare cu BRIO, care au analizat nivelul de literație științifică și digitală al elevilor au scos la iveală date îngrijorătoare: doar 43% dintre elevi ating un nivel funcțional de literație științifică.
„Știam, prin testele PISA, că analfabetismul funcțional în zona de matematică, lectură și științe este unul crescut în țară, ca ministru considerându-l un risc de securitate națională și propunându-l pentru includere în Strategia Națională de Apărare a Țării”, scrie Daniel David pe blogul său.
„Rezultatele arată că aproape jumătate dintre elevi (43%) ating un nivel funcțional al literației științifice, 24% având competențe tranzitorii, care pot fi consolidate rapid prin sprijin adecvat. Aproximativ 32% dintre elevi sunt la risc de a nu fi capabili să înțeleagă și să utilizeze în mod corespunzător conceptele științifice de bază în contexte practice”, a afirmat Daniel David.
Acesta a subliniat că lipsa competențelor științifice nu reprezintă doar o problemă educațională, ci una care afectează direct funcționarea societății.
„Prea mulți copii nu dobândesc adecvat în școală competențele de care ei și societatea au nevoie și, mai mult, devin vulnerabili la manipulare prin pseudoștiință (ex. conspirații)”, a avertizat el.
Situația este și mai îngrijorătoare în cazul competențelor digitale. Potrivit raportului, majoritatea elevilor se află într-o zonă de tranziție, iar performanța de vârf este rară.