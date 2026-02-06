Educația, pe tobogan! Rapoartele UNICEF arată că elevii români au rezultate dezastruoase!

Aproape o treime dintre elevii din România sunt la risc de a nu putea utiliza funcțional concepte științifice de bază, iar peste o treime se află în dificultate în ceea ce privesc competențele digitale.

Fostul ministru al Educației a analizat rezultatele rapoartelor în ultimul articol de pe blogul său, atrăgând atenția că riscăm, ca țară, să devenim falimentari.

„Știam, prin testele PISA, că analfabetismul funcțional în zona de matematică, lectură și științe este unul crescut în țară, ca ministru considerându-l un risc de securitate națională și propunându-l pentru includere în Strategia Națională de Apărare a Țării”, scrie Daniel David pe blogul său.

„Rezultatele arată că aproape jumătate dintre elevi (43%) ating un nivel funcțional al literației științifice, 24% având competențe tranzitorii, care pot fi consolidate rapid prin sprijin adecvat. Aproximativ 32% dintre elevi sunt la risc de a nu fi capabili să înțeleagă și să utilizeze în mod corespunzător conceptele științifice de bază în contexte practice”, a afirmat Daniel David.

Acesta a subliniat că lipsa competențelor științifice nu reprezintă doar o problemă educațională, ci una care afectează direct funcționarea societății.

„Prea mulți copii nu dobândesc adecvat în școală competențele de care ei și societatea au nevoie și, mai mult, devin vulnerabili la manipulare prin pseudoștiință (ex. conspirații)”, a avertizat el.

Situația este și mai îngrijorătoare în cazul competențelor digitale. Potrivit raportului, majoritatea elevilor se află într-o zonă de tranziție, iar performanța de vârf este rară.