Ministrul Apărării, Radu Miruță, vrea fonduri pentru 2.000 de voluntari care să intre în Armată!

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că a solicitat la legea bugetului de stat pentru 2026 alocări de finanțe pentru 2.000 de voluntari care să intre în armată. Acesta estimează că în 2027 numărul recrutorilor va crește până la 4.000, în funcție de cum se va derula programul.

„Am făcut calculul pentru 2.000. Era între 1.000 – 2.500. În primul an facem un test să vedem care este atractibilitatea, ce învățăm din interacțiunea asta. Acum este pentru prima oară când niște oameni fac o instrucție timp de patru luni de zile, primesc casă, masă, primesc la finalul zilei 27.000 lei brut, după aceste patru luni de zile. Și primesc oportunitatea să-și continue cariera militară direct după cele patru luni. Eu cred că va exista un interes și sunt preocupat să facem loc, chiar dacă nu primim banii ăștia de la Guvern, din alte mișcări pe care le facem în interiorul bugetului Ministerului Apărării. E mult de eficientizat”, a spus ministrul Apărării.

Miruță a menționat că pentru 2027 are în vedere un număr cuprins între 3.000 și 4.000 de voluntari care să fie atrași în armată.

„Vedem ce învățăm. Ușurel, dar să vedem. Noi deocamdată am cerut pentru 2.000, să vedem ce reușim. Eu vreau să ne grăbim. Întrebarea e despre bani, atâta tot. De asta sunt foarte preocupat să vedem ce mai putem eficientiza în activitățile din interiorul MApN pentru a face rost de acești bani.

E un populism foarte mare să spunem «vrem să dăm pensionarilor 800 lei, vrem să angajăm încă 10.000 de militari, vrem să cumpărăm avioane supersonice». E foarte simplu să spui, dar eu cred că românii s-au săturat de asta. Mie mi se par un politician onest care găsește o soluție pentru bani. Curăță o faptă de ineficientizare a banilor într-o garnizoană, reușește să facă o achiziție în comun pentru a cumpăra de 1 miliard de euro produse mai ieftine, că de acolo se rezolvă o sumă mare de bani decât din lucrurile astea”, a mai spus el, pentru Digi24.