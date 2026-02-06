Recitalul de chitară „Amor y Alma” aduce în lumina reflectorului doi chitariști ai noii generații: Radu Vâlcu și Teodor Aolăriți

Asociația Chitaranova invită publicul la al doilea recital de chitară clasică din cadrul Stagiunii Spotlight, intitulat „Amor y Alma”. Concertul este dedicat lunii iubirii și emoțiilor pe care muzica le poate exprima dincolo de cuvinte și va avea loc marți, 17 februarie 2026, ora 19:00, la Sala Student Club – Casa de Cultură a Studenților din București (Calea Plevnei nr. 61).

Primul concert al stagiunii s-a bucurat de o sală sold out, iar publicul a fost cucerit de repertoriu și de interpretarea artiștilor, confirmând interesul publicului bucureștean pentru această nouă serie de recitaluri dedicate chitarei clasice.

Recitalul propune o experiență intimă construită în jurul ideii de iubire și introspecție. Programul ales de chitaristul Radu Vâlcu reunește lucrări semnate de Mathias Duplessy, Sergio Assad, Leo Brouwer, Carlo Domeniconi și Joaquín Turina, într-un parcurs muzical care traversează lirismul, pasiunea și energia ritmurilor mediteraneene și latino, evidențiind bogăția expresivă a chitarei clasice.

Radu Vâlcu, solistul serii, este considerat unul dintre cei mai talentați și premiați chitariști ai noii generații, cu peste 50 de premii naționale și internaționale. Printre distincțiile sale se numără Marele Premiu la Festivalul Internațional de Chitară Clasică din Volos (Grecia). A fost selectat în turneul EUROSTRINGS, susținând concerte și masterclass-uri în numeroase țări europene și în SUA. Activitatea sa artistică se remarcă prin deschiderea către proiecte interdisciplinare și fuziuni stilistice. Este fondatorul Radu Vâlcu Quartet, proiect de jazz cameral cu peste 40 de concerte sold out și apariții la festivaluri precum JazzX, Jazz in the Park sau Csíki Jazz. În 2024 a inițiat proiectul cameral IN FLOW, reunind muzicieni români din diaspora și consolidând dialogul artistic contemporan.

Alături de el va urca pe scenă Teodor Aolăriți (n. 2011), una dintre cele mai promițătoare tinere prezențe ale chitarei clasice românești. Elev al Colegiului Național de Muzică „George Enescu”, sub îndrumarea prof. dr. Stan Zamfirescu, Teodor a obținut în doar câțiva ani peste 40 de premii și burse internaționale. Printre cele mai importante se numără Premiul I la Athens International Guitar Festival (2025), Marele Premiu la Pleven Guitar Festival (2024) și Premiul I Absolut la International Florence Guitar Competition (2024). Interpretările sale impresionează prin maturitate artistică și profunzime expresivă.

Recitalul „Amor y Alma” face parte din stagiunea de chitară clasică Spotlight, organizată de Asociația Chitaranova, un proiect dedicat promovării excelenței interpretative, dialogului dintre generații și prezentării chitarei clasice într-un context accesibil și contemporan.

Bilete

Prețul unui bilet este de 75 lei + taxe. Organizatorul oferă și 30 de bilete cu preț redus pentru elevi și studenți, în limita disponibilității.

Link bilete: https://www.iabilet.ro/bilete-recital-de-chitara-amor-y-alma-122236/

Event Facebook: https://www.facebook.com/events/1249585767179527