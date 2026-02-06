Trump vrea negocierea unui nou tratat nuclear cu Putin!

Tratatul New START, ultimul acord major de limitare a armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia, a expirat joi, marcând un moment critic pentru echilibrul strategic global. În acest context, președintele american Donald Trump a cerut negocierea unui nou tratat nuclear cu Moscova.

„Mai degrabă decât să prelungim New START, ar trebui să le cerem experților noștri nucleari să lucreze la un nou tratat îmbunătățit și modernizat care să poată avea o durată lungă”, a transmis liderul de la Casa Albă pe platforma sa. Trump a susținut că actualul acord a fost prost negociat în timpul administrației lui Barack Obama și că ar fi fost încălcat în mod grav.

Washingtonul și-a exprimat dorința ca și China să fie implicată într-un eventual nou cadru de discuții, însă Beijingul a respins ferm această posibilitate. Capacitățile nucleare ale Chinei sunt la o scară total diferită de cele ale SUA și Rusiei și ea nu va participa la negocieri în acest stadiu, a transmis un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

SUA și Rusia concentrează aproximativ 87 la sută din arsenalul nuclear mondial. Potrivit datelor publicate de Stockholm International Peace Research Institute la începutul anului 2025, cele nouă state care dețin arme nucleare au în total aproximativ 12.241 de focoase, dintre care peste 9.600 sunt considerate potențial operaționale.

Pe lângă SUA și Rusia, state cu arsenal nuclear sunt Regatul Unit, Franța, China, India, Pakistan, Coreea de Nord și Israel. Nu toate au însă arme desfășurate, adică pregătite pentru utilizare imediată. Conform datelor disponibile, Statele Unite au 1.770 de ogive desfășurate, iar Rusia 1.718. În total, Rusia dispune de aproximativ 5.459 de focoase, iar SUA de 5.177, incluzând și ogivele dezafectate.

New START, cunoscut și sub numele de START III, limita la 1.550 numărul ogivelor nucleare strategice desfășurate pentru fiecare dintre cele două puteri și plafona la 800 numărul sistemelor de lansare. Tratatul a fost prelungit în 2021 pentru cinci ani, însă Rusia a suspendat aplicarea lui în februarie 2023, invocând sprijinul militar acordat Ucrainei de către SUA.

Între timp, contextul global s-a deteriorat. Războiul din Ucraina, tensiunile dintre marile puteri și modernizarea accelerată a arsenalului chinez au complicat ecuația strategică. China, deși deține un număr mai mic de arme nucleare, își extinde rapid capacitățile.

În paralel, Rusia a dezvoltat sisteme noi, precum Poseidon, o dronă submarină cu propulsie nucleară, și Burevestnik, o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, concepute pentru a evita scuturile de apărare. Fără un acord în vigoare, SUA și Rusia ar putea să își extindă arsenalele fără restricții formale, ceea ce sporește riscul unor erori de calcul sau al unei escaladări neintenționate.