Va fi demis primarul Sectorului 3, Robert Negoiță?

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar și interzis să-și exercite funcția, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care le transmite urmăritorilor săi că speră să rezolve situația în instanță săptămâna viitoare. Procurorii DNA continuă ancheta pentru acuzațiile de abuz în serviciu.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune de 800.000 de lei de către procurorii DNA și a primit interdicția de a exercita funcția de edil.

Recent, el a postat pe rețelele de socializare un mesaj de mulțumire pentru cei care i-au fost alături în această perioadă, adăugând că speră să rezolve situația în instanță săptămâna viitoare.

„Înainte de orice, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase, mesajele de susținere pe care mi le-ați transmis. Din suflet vă mulțumesc, mă ajută enorm. Nu-i un moment ușor. Ce vreau să spun este că, cu regret, în această perioadă, nu mai pot să preiau mesaje, sesizări. Adică reclamații pot să preiau, dar nu mă mai pot implica direct în rezolvarea acestor probleme din cauza faptului că am interdicție.

În realitate, un procuror a dispus suspendarea mandatului meu și interzicerea exercitării funcției pe care o ocup în mod legal în urma votului de acum un an și ceva. Vom regla lucrurile acestea, sper eu săptămâna viitoare în instanță și sper din suflet ca lucrurile să reintre în normal. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru mesajele plăcute pe care mi le-ați trimis”, a zis Robert Negoiță.