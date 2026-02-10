Clubul Presei de Turism – FIJET România propune Top 10 destinații din țara noastră pentru 2026

► Cele 10 destinații selectate de către membrii FIJET România sunt Sibiu, Putna (Suceava), Oradea, Târgu Jiu, Geoparcul Internațional ”Ținutul Buzăului”, Maramureș, Ținutul Neamțului, Iași, Bran și Harghita

România este o țară care merită să fie promovată turistic, astfel că membrii Clubului Presei de Turism – FIJET România continuă proiectul intitulat ”Destinațiile FIJET România”, ajuns la cea de-a patra ediție.

Clubul Presei de Turism – FIJET România a demarat, pentru al patrulea an consecutiv, o acțiune de identificare a zece destinații deosebite din România, pentru a le face și mai cunoscute, în țară și în străinătate (prin intermediul colegilor din filialele naționale ale FIJET World) și pentru a premia felul în care arată și se mișcă turismul din zona respectivă.

Prin acest proiect se dorește să se atragă atenția asupra unor locuri din țară care se remarcă din punct de vedere turistic în mod deosebit, locuri în care lucrurile se fac bine și oamenii merită să fie încurajați pentru eforturile depuse.

Pentru un turist străin care vine prima dată aici, România e o necunoscută mereu surprinzătoare. Din fericire, în ultima perioadă, românii au încercat (și au și reușit) o implicare mai atentă în turism, de cele mai multe ori, plăcut surprinzătoare. România este o țară care merită să fie promovată turistic, pentru că are ce să le ofere oaspeților care-i bat la poartă, indiferent de unde ar veni ei. Stăm încă slab la capitolul promovare turistică, mai slab decât vecinii noștri. De aici ideea de a aduna într-un clasament zece destinații deosebite din țară, pentru a le face și mai cunoscute, în țară și în străinătate (prin intermediul colegilor din filialele naționale ale FIJET World), și pentru a premia felul în care arată și se mișcă turismul din zona respectivă.

Festivitatea de premiere a celor mai votate ”Destinaţii FIJET România” este programată joi, 12 februarie, la ora 11.00, Pavilionul B2, în cadrul Târgului de Turism al României, și va avea loc pe scena de evenimente din Complexul expozițional ROMEXPO.

Membrii FIJET România au fost la fața locului, au văzut cum arată destinațiile, au scris despre ele, le-au propus și le-au votat și acum le prezintă pe site-ul https://fijet.ro/ și pe pagina de Facebook FIJET Romania – Clubul Presei de Turism.

Harghita este pe locul 1, urmată de Bran și de Iași.

Aveți aici descrierile primelor trei destinații ale topului FIJET 2026:

https://fijet.ro/destinatiile-fijet-romania-2026-locul-1-harghita/

https://fijet.ro/destinatiile-fijet-romania-2026-locul-2-bran/

https://fijet.ro/destinatiile-fijet-romania-2026-locul-3-iasi/

”La fiecare început de an, membrii Clubului Presei de Turism FIJET România recomandă, practic, 10 destinații din România pentru un weekend sau pentru o vacanță. Indiferent de ordinea din clasament, toate cele 10 destinații sunt câștigătoare pentru că au fost și vor fi promovate pe plan intern și internațional. Este un top care stârnește emoții, mai ales în comunitățile mici și pe care noi îl facem, se pare, cu pasiune deoarece este o mobilizare exemplară în rândul membrilor Clubului în perioada în care fac propunerile, dar mai ales atunci când le votează. Totodată, festivitatea de premiere, organizată la ROMEXPO, la Târgul de Turism al României, aduce aceste destinații mai aproape de publicul aflat în căutarea unei vacanțe”, declară Ștefan Baciu, președintele Clubului Presei de Turism FIJET România și membru în Comitetul Executiv al Federației Internaționale a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism.

Clubul Presei de Turism – Federația Internațională a Scriitorilor și Jurnaliștilor de Turism (FIJET) România este o asociație profesională, persoană juridică de drept privat română, fără scop patrimonial. Clubul Presei de Turism – FIJET România este format din jurnaliști profesioniști din presa scrisă, online, radio și televiziune care înțeleg nevoile și cerințele membrilor asociației și colegilor. În cele 4 zile ale Târgului de Turism al României (12-15 februarie) vă așteptăm și la standul Clubului Presei de Turism FIJET România, 112, din Pavilionul B2.

Trofeul ”Mărul de Aur”, care a ajuns, în 2023, la Timișoara, a fost al 7-lea pe care îl primeşte România după cele conferite mănăstirilor cu picturi murale din Bucovina, Deltei Dunării, Mărginimii Sibiului, companiei aviatice Blue Air, municipiului Târgu Jiu pentru operele în aer liber ale lui Constantin Brâncuşi și municipiului Oradea. În acest an, trofeul ”Mărul de Aur” îi va reveni municipiului Iași în cadrul unui eveniment care va fi organizat în luna iunie.

Despre Clubul Presei de Turism – FIJET România

Înfiinţat în 2007, Clubul Presei de Turism – FIJET România este organizația românească afiliată la Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism / Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (FIJET). Clubul Presei de Turism – FIJET România este format din jurnalişti profesionişti din presa scrisă, radio şi televiziune care înţeleg nevoile şi cerinţele membrilor asociaţiei şi colegilor. Obiectivul permanent este de a oferi cele mai bune şi cele mai profesioniste servicii pentru toţi membrii.

Fiind o organizaţie profesională, FIJET România oferă sprijin pentru jurnaliştii membri în organizarea de călătorii şi documentarea pentru întocmirea materialelor, şi chiar cu introducerea acestor articole în respectate publicații din întreaga lume, precum și schimburi de informaţii cu alţi membri şi profesionişti din industrie.

Calitatea de membru în Clubul Presei de Turism – FIJET România este deschisă ziariştilor profesionişti din presa de turism, gastronomie şi oenologie, jurnaliştilor din radio şi televiziuni, fotografilor etc. Calitatea de membru se extinde la editori şi redactori ai publicaţiilor cu specializări conexe, autori de cărţi şi liberi profesionişti.