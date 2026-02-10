Datoriile firmelor la stat urcă la 77,8 miliarde lei în T4/2025. Peste 45.000 de companii figurează cu restanțe

Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au continuat să crească în trimestrul IV din 2025. La finalul anului, valoarea totală a restanțelor a ajuns la 77,8 miliarde lei, de la 76,7 miliarde lei în trimestrul III din 2025, potrivit datelor platformei de analiză financiară RisCo.ro.

În același timp, 45.108 firme figurează cu datorii restante la bugetul de stat, în special în sectoare precum construcțiile, comerțul și transporturile.

Bugetul de stat concentrează peste trei sferturi din datorii

Cea mai mare parte a restanțelor provine din obligațiile către bugetul de stat, care totalizează 58,5 miliarde lei în T4/2025. Datoriile contestate aferente acestui buget se ridică la 1,65 miliarde lei, reflectând existența unor litigii fiscale aflate în derulare.

Datoriile către bugetul asigurărilor sociale însumează 14,4 miliarde lei, iar cele către bugetul de sănătate depășesc 4,4 miliarde lei. Restanțele către bugetul asigurărilor pentru șomaj se situează la 509 milioane lei.

Sursa: Platforma de analiză financiară RisCo.ro

Bucureștiul concentrează aproape 40% din totalul datoriilor

Distribuția teritorială arată o concentrare puternică a datoriilor în București. Capitala însumează 30,9 miliarde lei, adică aproape 40% din totalul național, cu 17.917 firme restante în T4/2025.

Pe următoarele poziții se află:

Ilfov – 7,3 miliarde lei;

Constanța – 3,5 miliarde lei

Timiș – 2,7 miliarde lei;

Sibiu, Buzău și Hunedoara – fiecare cu peste 2 miliarde lei datorii.

La polul opus, județele Covasna, Vâlcea și Sălaj înregistrează datorii sub 200 milioane lei.

Construcțiile și comerțul generează cele mai mari restanțe

Analiza pe domenii de activitate arată că lucrările de construcții rămân principala sursă de datorii la stat. Companiile din construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale au cumulat datorii de 5,3 miliarde lei în T4/2025, fiind și domeniul cu cel mai mare număr de firme restante (5.992).

Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului a raportat datorii de 4,5 miliarde lei, urmat de comerțul cu ridicata specializat al altor produse, cu 2,8 miliarde lei.

Alte domenii cu niveluri ridicate de restanțe sunt:

Industria chimică – 2,3 miliarde lei;

Activități de protecție și gardă – 1,9 miliarde lei;

Construcția de drumuri și căi ferate – 1,9 miliarde lei;

Transportul rutier de mărfuri – 1,7 miliarde lei.

