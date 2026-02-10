Eurodeputatul Maria Grapini, intervenție tranșantă, la Strasbourg, pe tema susținerii sectorului vitivinicol: România are șansa să își crească producția și exportul de vinuri, cu sprijinul care va fi acordat de UE!

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al Comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor din PE, a vorbit, în plenara de la Strasbourg, despre modificarea regulamentelor privind susținerea sectorului vitivinicol. Potrivit eurodeputatului Grapini, Uniunea Europeană este lider la producția și consumul de vin, deși, în ultima perioadă, consumul a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani.

Concret, Maria Grapini a propus sprijin pentru companiile mici, flexibilizare și mai multă competență la nivelul statelor membre. România are șansa, a mai spus eurodeputatul S&D, să își crească producția și exportul de vinuri, cu sprijinul care va fi acordat de Uniunea Europeană.

De asemenea, europarlamentarul umanist a menționat că, în UE, lucrează peste trei milioane de oameni în acest sector, se produc anual 157 de milioane de hectolitri, iar contribuția la bugetul UE este de 130 de miliarde de euro pe an.

“Cred că nu este o noutate că eu, întotdeauna, cer, atunci când modificăm un Regulament, să atingem niște ținte. Și ce vrem să facem cu acest Regulament care este binevenit? Vrem să sprijinim sectorul vitivinicol, fără a fragmenta, însă, piața! Și este foarte bine că vrem să producem și vin cu mai puțin alcool, dar să schimbăm și etichetarea… Consumatorul trebuie să știe ce consumă!”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini, care a salutat faptul că, în cadrul grupului la nivel înalt, au avut loc consultări cu specialiștii, mai exact cu directori din Ministerele Agriculturii din toate statele membre.

Totodată, Maria Grapini a reiterat faptul că aceste consultări sunt necesare, pentru a adopta măsuri eficiente, uniforme și egale pentru toți. Mai mult, eurodeputatul S&D a precizat că, personal, și-ar dori mai multă flexibilitate pentru statele membre și oferirea de sprijin pentru micii producători.

“Acest Regulament era necesar pentru că, în ciuda faptului că suntem lideri mondiali în vânzări, în consum, în producție, în ultimii ani, a scăzut foarte mult consumul și trebuia să intervenim ferm în sprijinirea acestui sector. Și mă bucur că a fost introdus, aici, și turismul, pentru că, colateral, putem să aducem venituri la buget și din turism!”, a conchis Maria Grapini.