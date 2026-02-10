Literatura granițelor – două romane puternice în dialog

Dezbatere pornind de la două cărți care trasează granițele dintre norme și abateri, între vizibil și invizibil, între centru și periferie.

Miercuri, 25 februarie, începând cu ora 19.00, Rezidența9 devine scena unui eveniment special dedicat literaturii granițelor, în care două romane contemporane puternice, traduse recent în limba română în cadrul imprintului Anansi.World Fiction de la Editura Trei, intră în dialog pentru a ne provoca și inspira: Parădais de Fernanda Melchor (Mexic) și Reginele din Parcul Sarmiento de Camila Sosa Villada (Argentina).

Sub tema „Literatura granițelor”, dezbaterea îi va reuni pe scriitoarea și jurnalista Diana Popescu, pe poeta Mina Decu, traducătoarea romanului Camilei Sosa Villada, alături de Ionuț Sociu, dramaturg și jurnalist, moderatoare fiind Oana Boca Stănescu, manager cultural.

Evenimentul va include prezentarea celor două romane și o dezbatere pe tema granițelor sociale și identitare: despre violență, marginalizare și puterea literaturii de a explora lumi ignorate sau ascunse.

Este o seară dedicată celor care vor să înțeleagă fragilitatea umană, să simtă curajul și solidaritatea celor marginalizați și să descopere literatura care nu se teme să traverseze granițele lumii în care trăim. Pentru că, uneori, literatura ne obligă să privim acolo unde nu vrem: la marginile societății, spre spațiile întunecate ale violenței, spre viețile celor pe care lumea îi ignoră sau îi condamnă.

Două lumi diferite, un singur punct comun: granița

În Parădais, Fernanda Melchor explorează fragilitatea umană în fața unei societăți hiperviolente, intolerante și pline de inechități. Franco și Polo, doi adolescenți prinși între obsesiile proprii și brutalitatea mediului în care trăiesc, plănuiesc o evadare – sau poate doar o izbucnire – într-un complex rezidențial mexican care oglindește întreaga cruzime a lumii. Romanul este o coborâre în iadul cotidian, scrisă cu furie și precizie, o voce nemiloasă care ne obligă să vedem ceea ce adesea ignorăm. Ediția în limba română apare sub semnătura scriitorului Marin Mălaicu-Hondrari.

Reginele din Parcul Sarmiento, în schimb, ne poartă în inima Cordobei, Argentina, printre travestitele care își fac rondul nocturn prin parc, construind un univers al solidarității, al iubirii și al supraviețuirii. Mătușa Encarna și comunitatea ei transformă marginalizarea în magie, iar durerea și excluderea devin forțe care creează familie, ritual și bucurie. Camila Sosa Villada combină realismul dur cu lirismul unui basm întunecat, aducând cititorului o experiență intensă, emoționantă și plină de umor. Ediția în limba română poartă semnătura poetei Mina Decu.

De ce împreună?

Ambele romane reflectă „granițele” – sociale, morale, psihologice sau fizice – și modul în care oamenii le confruntă sau le depășesc. În Mexic și în Argentina, în universuri aparent diferite, literatura contemporană ne arată cum fragilitatea, violența, excluderea și identitatea modelează destine. Cele două cărți ne provoacă să privim cu empatie și curiozitate la marginile societății, invitând la reflecție asupra lumii în care trăim și asupra felului în care ne definim umanitatea.

Despre autoare:

Fernanda Melchor (n. 1982, Veracruz, Mexic) a absolvit jurnalismul la Universidad Veracruzana și, din 2013, s-a dedicat exclusiv scrisului. Sezonul Uraganelor a propulsat-o în 2017 printre cei mai apreciați tineri scriitori mexicani, aducându-i numeroase premii și nominalizări internaționale, inclusiv la Internationaler Literaturpreis, Anna Seghers-Preis, International Dublin Literary Award și National Book Award for Translated Literature. Parădais a fost nominalizat la International Booker Prize 2022 și este în curs de ecranizare. În 2024, i s-a decernat premiul Ryszard Kapuściński pentru volumul de reportaje Aquí no es Miami.

Camila Sosa Villada (n. 1982, La Falda, Córdoba, Argentina) este scriitoare, actriță și cântăreață, cu experiență de viață în diverse roluri – lucrătoare sexuală, vânzătoare ambulantă și menajeră cu ora. Are dublă licență în comunicare și teatru de la Universitatea Națională din Córdoba. Piesa ei Carnes tolendas, retrato escénico de un travesti a fost selectată pentru Festivalul Național de Teatru din 2010, La Plata. Primul ei roman, Reginele din Parcul Sarmiento, a câștigat Premio Sor Juana Inés de la Cruz, Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro și a fost tradus în peste douăzeci de limbi.

Dezbaterea are loc în contextul expoziției „Ce ascundem”, un demers unic în peisajul cultural românesc. Este pentru a treia oară când echipa revistei Scena9 transformă unul dintre numerele sale într-o expoziție în care poveștile ies din tipar și se întâlnesc cu publicul într-o experiență colectivă, la Rezidența9. Cei interesați pot vizita expoziția până pe data de 15 martie 2026. Intrarea este liberă.

Așezat sub semnul lui Anansi, zeul african al poveștilor, imprintul Anansi. World Fiction include șase colecții: Anansi. Contemporan – dedicată literaturii actuale, Anansi. Clasic – un spațiu al clasicilor secolului XX, Anansi. Mentor – ce reunește eseuri literare, Anansi. Ego – dedicată memorialisticii, Anansi. Blues – colecția dedicată poeziei și Anansi. Port Royal – dedicată călătoriilor, descoperirilor, felului în care oamenii s-au raportat de-a lungul timpului la Celălalt.

Rezidența9 este un centru cultural din inima orașului, în care aducem împreună gânditori, creatori, comunități și oameni de știință într-un dialog deschis, pentru o mai bună înțelegere asupra lumii în care trăim. Împreună, ne străduim să construim un spațiu sigur, inclusiv și primitor pentru oricine ne trece pragul. Apreciem diversitatea și încurajăm acceptarea și respectul reciproc în comunitatea noastră.