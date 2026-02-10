Secretarul de stat american Marco Rubio va conduce o delegaţie numeroasă a SUA la Conferinţa de securitate de la München!

Secretarul de stat american Marco Rubio va conduce o delegaţie numeroasă a SUA la Conferinţa de securitate de la München, care începe vineri, subliniind importanţa relaţiilor transatlantice în ciuda unei „crize de încredere”, a declarat şeful forumului, potrivit Reuters. De asemenea, secretarul de stat va călători săptămâna viitoare în Ungaria, după ce preşedintele Donald Trump şi-a exprimat sprijinul pentru liderul de dreapta Viktor Orban.

Wolfgang Ischinger, fostul diplomat care prezidează reuniunea anuală a experţilor în securitate şi a factorilor de decizie, a declarat că sunt aşteptaţi peste 50 de membri ai Congresului SUA, printre care şi reprezentanta democrată Alexandria Ocasio-Cortez.

Cincisprezece prim-miniştri sau şefi de stat din Uniunea Europeană vor participa, de asemenea, la conferinţă, care va fi deschisă vineri de cancelarul german Friedrich Merz şi va continua până duminică, a spus el.

„În acest moment, relaţiile transatlantice se află, în opinia mea, într-o criză considerabilă de încredere şi credibilitate”, a declarat Ischinger luni, la o conferinţă de presă la Berlin.

„De aceea, este deosebit de satisfăcător faptul că partea americană manifestă un interes atât de puternic pentru München.”

La conferinţa de anul trecut, vicepreşedintele american JD Vance a acuzat liderii europeni că cenzurează libertatea de exprimare şi că nu reuşesc să controleze imigraţia.

Comentariile lui Vance, care s-a întâlnit şi cu liderul partidului Alternativa pentru Germania, Alice Weidel, au dat startul unei serii de critici la adresa Europei din partea membrilor administraţiei preşedintelui Donald Trump, care au neliniştit aliaţii europeni ai Washingtonului.