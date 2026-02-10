SUUB finalizează proiectul „Extinderea secției de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică”

Spitalul Universitar de Urgență București anunță finalizarea proiectului „Extinderea secției de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologică”, o investiție majoră care redefinește standardele de calitate, siguranță și eficiență în sistemul public de sănătate din România.

Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București: “Acest obiectiv reprezintă mai mult decât o sumă de echipamente performante; este o promisiune respectată față de pacienții noștri. De astăzi, lupta împotriva cancerului are un aliat mai puternic la Spitalul Universitar de Urgență București”.

Proiectul a presupus construirea unui corp nou, subteran, cu o suprafață de 1.440 mp, conceput special pentru a integra tehnologii de înaltă performanță. Lucrările au început în anul 2020, reușind să menținem activitatea spitalului chiar și în condițiile stricte impuse de perioada COVID.

Clădirea funcționează în subteran, la – 9 metri față de cota terenului.

Structură: Sistemul constructiv este compus dintr-o incintă de piloți secanți și diafragme de beton de 40 cm grosime.

Sistemul constructiv este compus dintr-o incintă de piloți secanți și diafragme de beton de 40 cm grosime. Protecție Hidro: Clădirea funcționează imersată în pânza freatică (nivelul apei fiind la doar 1,5 m de sol). Soluția tehnică include o rețea perimetrală de puțuri forate și o izolație specială din folie exterioară de tablă de plumb sudată.

Clădirea funcționează imersată în pânza freatică (nivelul apei fiind la doar 1,5 m de sol). Soluția tehnică include o rețea perimetrală de puțuri forate și o izolație specială din folie exterioară de tablă de plumb sudată. Siguranță Radiologică: Pentru funcționarea celor două acceleratoare, pereții și planșeele au grosimi impresionante, cuprinse între 1,5 și 2 metri.

Clădirea este echipată la standarde europene:

Infrastructură Medicală:

Două buncăre de radioterapie (cu camere de comandă și spații anexe); Un buncăr de brahiterapie ; Simulator CT și instalație RMN dedicate pentru diagnostic și planificare; Saloane de spitalizare de zi și cabinete medicale moderne.



Dimensiunea totală a investiției este de 77.000.000 lei.

Am început procesul de setări finale, calibrare și instruire personal medical în vederea certificării CNCAN a acceleratoarelor, iar RMN-ul și CT-ul sunt integrate deja actului medical.