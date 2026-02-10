Travel Fest by Paralela45, târg de turism online și offline în agențiile proprii și partenere, cu reduceri pentru circuitele organizate în 2026 și sejururile verii

Începe Travel Fest by Paralela45, prima campanie din an dedicată ofertelor speciale și inspirației pentru vacanțele din 2026. Timp de o săptămână, turiștii pot beneficia de reduceri promoționale pentru toate produsele din portofoliu, programe de tip circuit ori sejururi, alături de condiții de plată avantajoase, concepute pentru a oferi un plus de flexibilitate și accesibilitate în procesul de rezervare.

Travel Fest by Paralela45 marchează, practic, finalul de Early Booking, perioadă în care vacanțele sunt achiziționate la prețuri reduse, în timp ce actuala opțiune de plată, 10% avans și 90% cu 30 de zile înainte de plecare, este valabilă până la finalul lunii februarie.

Târgul de turism Travel Fest by Paralela45 se desfășoară în perioada 11-17 februarie, în toate agențiile proprii și partenere Paralela45.

Rezervările se fac online, pe portalul www.paralela45.ro, pe e-mail, telefonic la 0219129, pe toate rețelele de socializare, inclusiv Tik Tok, dar și în agenții, de la 9:00 la 18:00 în timpul săptămânii, de la 10:00 la 16:00 sâmbătă, în agențiile proprii, și între 10:00 și 22:00, în fiecare zi de târg, în agenția Paralela45 ParkLake. Online, consultanții sunt disponibili tot weekendul, în intervalul 09:00-17:00.

În afara programului de lucru al consultanților Paralela45, agentul de turism virtual Ioana preia cererile turiștilor și revine în cel mai scurt timp cu vacanța potrivită fiecăruia.

“Travel Fest by Paralela45 revine cu aceeași energie cu care ne-am obișnuit turiștii, aducând oferte speciale și idei de vacanță pentru toate gusturile. Reducerile le permit să își asigure locurile preferate și să profite de avantajele rezervării cu numai 10%, iar varietatea propunerilor noastre, de la circuite la sejururi de vară, le oferă șansa să găsească vacanța ideală”, declară Ioana Burcea, Director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Travel Fest by Paralela45 pune accent pe circuitele marca Paralela45, oferind turiștilor posibilitatea de a accesa itinerarii populare în condiții avantajoase. În perioada târgului de turism online și offline unele programe au reduceri speciale pentru primii turiști înscriși, de până la 250 de euro/persoană, în funcție de destinație, durată, mijloc de transport.

Oferta include o serie de circuite organizate în luna martie în destinații europene emblematice precum Paris, Barcelona, Portugalia, Puglia și Malta, alături de experiențe complexe în Emiratele Arabe Unite – Grand Tour și Istanbul (cu avionul sau cu autocarul), dar și circuite pe distanțe lungi, dedicate explorării unor spații culturale spectaculoase: China – Soldații de Teracotă, Malaezia – Singapore, Thailanda, Coreea de Sud & Insula Jeju, Maroc.

Alături de circuite, sejururile verii au reduceri de până la 58% din costul cazării, în timpul târgului de turism online și offline.

Noutățile verii sunt zborul charter spre Muntenegru, o premieră în piața românească, realizat cu LOT Polish Airlines, de la București, în perioada 16 iunie – 22 septembrie, vacanțele în Costa de la Luz (zboruri între 16 iunie și 6 octombrie din București), reluarea curselor din București spre Algarve (13 iunie – 10 octombrie), a celor de Costa Brava (București, Cluj-Napoca, Iași, între 30 iunie și 15 septembrie), a celei spre Kos de la București (8 iunie – 7 septembrie).

Oferta de sejururi cuprinde toate destinațiile tradiționale favorite ale românilor pentru vacanțele la soare, pentru care sunt organizate curse charter ori directe din aproape toate orașele cu aeroport ale României:

Antalya din 12 orașe: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Târgu Mureș, Baia Mare, Bacău, Oradea, Brașov, Constanța, Satu Mare, Sibiu;

din 12 orașe: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Târgu Mureș, Baia Mare, Bacău, Oradea, Brașov, Constanța, Satu Mare, Sibiu; Bodrum din București și Cluj;

din București și Cluj; Grecia , zboruri săptămânale în sezonul 2026 spre: Creta/Heraklion din nouă orașe: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Brașov, Iași, Baia Mare, Sibiu, Târgu Mureș; Rhodos din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara; Creta/Chania din București, Cluj-Napoca, Bacău; Zakythos și Corfu din București, Timișoara, Cluj-Napoca; Kos, Kefalonia și Santorini din București

, zboruri săptămânale în sezonul 2026 spre: din nouă orașe: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea, Brașov, Iași, Baia Mare, Sibiu, Târgu Mureș; din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara; din București, Cluj-Napoca, Bacău; din București, Timișoara, Cluj-Napoca; din București Spania , zboruri directe săptămânale în sezonul 2026 spre Mallorca din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași; Costa Brava din București, Cluj-Napoca, Iași; Tenerife din București; Costa del Sol și Costa Blanca cu zboruri din București și Cluj-Napoca; Gran Canaria din București; Costa de la Luz , cu zbor de la București.

, zboruri directe săptămânale în sezonul 2026 spre din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași; din București, Cluj-Napoca, Iași; din București; cu zboruri din București și Cluj-Napoca; din București; , cu zbor de la București. Italia , zboruri spre Sicilia din București și Cluj-Napoca; Sardinia , de la București

, zboruri spre din București și Cluj-Napoca; , de la București Portugalia, Alvarde și Madeira din București

din București Cipru cu zboruri din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș

cu zboruri din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș Muntenegru , zbor de la București

, zbor de la București Tunisia , zboruri săptămânale din București și Cluj-Napoca

, zboruri săptămânale din București și Cluj-Napoca Hurghada, Egipt cu zboruri din București, Cluj-Napoca, Iași

Noutățile, extinderea destinațiilor tradiționale, dar și a curselor regionale reprezintă o creștere cu 60% a numărului zborurilor față de 2025.

Cumpărată în perioada târgului de turism, o vacanță în Antalya costă de la 299 de euro/persoană/hotel 4* cu all inclusive, în Muntenegru, de la 526 de euro/persoană/hotel 4* cu mic dejun, în Costa Brava, de la 589 de euro/persoană/hotel 4*, în Kos, de la 665 de euro/persoană/hotel 4* cu mic dejun. Pachetele au toate taxele incluse, transport cu avionul, transferurile, cazarea în regimul de masă precizat, asistență turistică în limba română.