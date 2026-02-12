Alarmant: Portocale din Egipt vândute ca fiind din Grecia!

Opt percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa, într-un dosar în care reprezentanţii unei firme ar fi vândut, printr-un lanţ de hypermarketuri, peste 12 tone de portocale cu conţinut ridicat de pesticide, schimbându-le ambalajele şi eticheta pentru a lăsa impresia că fructele provin din Grecia deşi fuseseră importate din Egipt. De asemenea, veniturile realizate nu au fost înregistrate în evidenţele fiscale. 12 persoane vor fi duse la audieri.

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, miercuri, 12 februarie 2026, opt percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov și Ialomița, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente și fals în înscrisuri sub semnătură privată, se arată într-un comunicat al instituției. Potrivit anchetatorilor, există suspiciunea rezonabilă că reprezentanții unei societăți comerciale ar fi oferit spre vânzare aproximativ 12.400 de kilograme de portocale importate din Egipt, ale căror date de proveniență ar fi fost falsificate.

Concret, ambalajele și etichetele ar fi fost înlocuite, astfel încât țara de origine să fie schimbată din Egipt în Grecia. Mai mult, au vrut să ascundă nivelul ridicat de pesticide.

Portocalele ar fi fost distribuite prin intermediul unui lanț de hypermarket-uri, iar veniturile obținute din vânzarea produselor nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile ale societății furnizoare.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au identificat și ridicat mai multe bunuri de interes pentru cauză.