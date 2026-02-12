AnimaWings participă la Târgul de Turism al României cu cele mai mari reduceri din acest an: 50% discount la bilete, pentru peste 50 de rute interne și internaționale

AnimaWings, compania aeriană 100% românească, participă în această săptămână la Târgul de Turism al României (12–15 februarie) cu una dintre cele mai ample oferte dedicate sezonului de primăvară/vară. Operatorul full-service propune vizitatorilor o promoție specială de 50% reducere la biletele de avion, valabilă atât pentru clasa Economy, cât și pentru Business Class, cu tarife ce pornesc de la doar 20 euro/persoană/segment.

Prezentă la Târgul de Turism de la Romexpo alături de grupul de companii din care face parte alături de Christian Tour, AnimaWings își consolidează poziția de operator aerian românesc full-service. Participarea la acest eveniment strategic marchează o etapă esențială în expansiunea accelerată a companiei, care mizează pe o flotă de aeronave moderne și o rețea extinsă de rute domestice și internaționale.

„Datele noastre confirmă preferința pasagerilor pentru rezervările din timp în special atunci când vorbim despre vacanţe, iar Târgul de Turism este momentul optim pentru planificarea călătoriilor din această primăvară/vară. În acest sens, pe lângă cele peste 27 de rute regulate disponibile în portofoliul nostru, am pregătit și un program extins de zboruri estivale, către cele mai căutate destinații de vacanță din Grecia, Turcia şi Spania. Zborurile sunt operate cu aeronave moderne, având frecvențe multiple și orare optimizate pentru sejururi de la 5 la 10 nopți sau chiar mai mult. Spre deosebire de modelul companiilor low-cost, strategia noastră pune accent pe confortul și simplitatea călătoriei: toate tarifele includ din start serviciile de bază precum bagajul de cabină 8 kg, selecția locului și check-in-ul, asigurând astfel o experiență completă, fără taxe suplimentare la finalul rezervării.” a declarat Diana Dima, Chief Commercial Officer AnimaWings.

Promoția prezentată cu ocazia Târgului de Turism acoperă o gamă variată de zboruri cu plecări din București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Suceava, Braşov, Sibiu și Craiova, către unele dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Europa și Orientul Mijlociu: Grecia (Heraklion, Rhodos, Corfu, Zakynthos, Chania, Kefalonia, Skiathos), Spania (Ibiza, Palma de Mallorca), Italia (Olbia, Milano), Franța (Nice, Paris), Turcia (Istanbul, Antalya), Marea Britanie (Londra), Emiratele Arabe Unite (Dubai).

De asemenea, pentru a răspunde nevoii de conectivitate crescută între principalele centre urbane și economice, promoția acoperă și rute domestice operate regulat şi cu frecvenţe numeroase, oferind românilor posibilitatea de a călători în țară la clasele Economy sau Business, cu aeronave noi Airbus A220, sandwich & apă, bagaj de cabină de 8 kg, dar și selectarea locului în avion inclusă în tariful de bază.

Promoția este valabilă în perioada 11 februarie 2026 (ora 15:00) – 16 februarie 2026 (ora 23:59) și se aplică pentru călătorii programate între 1 martie și 14 iunie 2026, în funcție de perioada de operare a fiecărei rute. Reducerea de 50% se aplică tarifului de bază, fără taxele de aeroport, fiind disponibilă atât pentru Economy Class, cât și pentru Business Class, în limita locurilor alocate. Biletele pot fi achiziționate online, pe website-ul și în aplicația AnimaWings, precum și prin rețeaua de agenții partenere, oferta fiind valabilă pentru toate rutele aflate în operare în perioada campaniei.

Tombolă exclusivă pentru vizitatorii standului AnimaWings de la Romexpo

Pe lângă ofertele speciale, vizitatorii standului AnimaWings de la Târgul de Turism sunt invitați să participe la o tombolă dedicată, prin care compania oferă 10 premii Anima Plus, fiecare premiu constând în două bilete de avion dus-întors către destinații europene precum Paris, Praga, Stockholm, Londra, Nisa, Larnaca sau rute interne.

Tombola se desfășoară exclusiv în cadrul Târgului, în perioada 12–15 februarie, și face parte din experiența interactivă gândită pentru publicul prezent la stand. AnimaWings invită publicul larg, pasionații de călătorii și profesioniștii din industrie să descopere portofoliul extins de rute, ofertele limitate și premiile puse în joc, direct la standul companiei din cadrul Târgului de Turism al României, la Romexpo.

Lista completă a ofertelor promoţionale:

REGULATE INTERNATIONAL

București (OTP) – Paris Charles de Gaulle (CDG) – București (OTP) → de la 44.41 EUR

București (OTP) – Stockholm Arlanda (ARN) – București (OTP) → de la 42.44 EUR

București (OTP) – Larnaca (LCA) – București (OTP) → de la 41.63 EUR

București (OTP) – Nisa (NCE) – București (OTP) → de la 49.40 EUR

București (OTP) – Ibiza (IBZ) – București (OTP) → de la 47.59 EUR

București (OTP) – Tel Aviv (TLV) – București (OTP) → de la 44.41 EUR

București (OTP) – Dubai World Central (DWC) – București (OTP) → de la 88.82 EUR

Timișoara (TSR) – Dubai World Central (DWC) – Timișoara (TSR) → de la 92.10 EUR

Timișoara (TSR) – Istanbul (IST) – Timișoara (TSR) → de la 40.85 EUR

Craiova (CRA) – Istanbul (IST) – Craiova (CRA) → de la 35.99 EUR

București (OTP) – Istanbul (IST) – București (OTP) → de la 39.41 EUR

Cluj-Napoca (CLJ) – Istanbul (IST) – Cluj-Napoca (CLJ) → de la 37.15 EUR

București (OTP) – Praga (PRG) – București (OTP) → de la 34.41 EUR

București (OTP) – Geneva (GVA) – București (OTP) → de la 64.41 EUR

București (OTP) – Londra Gatwick (LGW) – București (OTP) → de la 36.91 EUR

București (OTP) – Munchen (MUC) – București (OTP) → de la 29.16 EUR

Timișoara (TSR) – Atena (ATH) – Timișoara (TSR) → de la 35.85 EUR

Cluj-Napoca (CLJ) – Atena (ATH) – Cluj-Napoca (CLJ) → de la 52.15 EUR

București (OTP) – Milano Malpensa (MXP) – București (OTP) → de la 44.41 EUR

Timișoara (TSR) – Olbia (OLB) – Timișoara (TSR) → de la 60.85 EUR

Cluj-Napoca (CLJ) – Olbia (OLB) – Cluj-Napoca (CLJ) → de la 62.15 EUR

REGULATE DOMESTIC

București (OTP) – Cluj-Napoca (CLJ) – București (OTP) → de la 32.15 EUR

București (OTP) – Iași (IAS) – București (OTP) → de la 30.24 EUR

București (OTP) – Oradea (OMR) – București (OTP) → de la 20.25 EUR

București (OTP) – Timișoara (TSR) – București (OTP) → de la 30.85 EUR

București (OTP) – Suceava (SCV) – București (OTP) → de la 25.63 EUR

ZBORURI CHARTER (sezoniere)

București (OTP) – Abu Dhabi (AUH) – București (OTP) → de la 88.15 EUR

Timișoara (TSR) – Kavala (KVA) – Timișoara (TSR) → de la 71.70 EUR

București (OTP) – Kavala (KVA) – București (OTP) → de la 73.82 EUR

București (OTP) – Heraklion (HER) – București (OTP) → de la 75.32 EUR

Iași (IAS) – Heraklion (HER) – Iași (IAS) → de la 65.50 EUR

Timișoara (TSR) – Heraklion (HER) – Timișoara (TSR) → de la 68.20 EUR

Craiova (CRA) – Heraklion (HER) – Craiova (CRA) → de la 65.80 EUR

Cluj-Napoca (CLJ) – Salonic (SKG) – Cluj-Napoca (CLJ) → de la 84.30 EUR

Iași (IAS) – Salonic (SKG) – Iași (IAS) → de la 80.50 EUR

Timișoara (TSR) – Salonic (SKG) – Timișoara (TSR) → de la 76.70 EUR

București (OTP) – Salonic (SKG) – București (OTP) → de la 83.77 EUR

Iași (IAS) – Palma de Mallorca (PMI) – Iași (IAS) → de la 80.35 EUR

București (OTP) – Palma de Mallorca (PMI) – București (OTP) → de la 80.35 EUR

Timișoara (TSR) – Palma de Mallorca (PMI) – Timișoara (TSR) → de la 80.35 EUR

Timișoara (TSR) – Chania (CHQ) – Timișoara (TSR) → de la 77.70 EUR

Timișoara (TSR) – Tenerife Sud (TFS) – Timișoara (TSR) → de la 129.70 EUR

București (OTP) – Kefalonia (EFL) – București (OTP) → de la 81.32 EUR

Timișoara (TSR) – Kefalonia (EFL) – Timișoara (TSR) → de la 76.70 EUR

Timișoara (TSR) – Zakynthos (ZTH) – Timișoara (TSR) → de la 66.70 EUR

București (OTP) – Rhodos (RHO) – București (OTP) → de la 78.82 EUR

Timișoara (TSR) – Rhodos (RHO) – Timișoara (TSR) → de la 74.20 EUR

București (OTP) – Corfu (CFU) – București (OTP) → de la 66.27 EUR

Timișoara (TSR) – Corfu (CFU) – Timișoara (TSR) → de la 59.20 EUR

București (OTP) – Antalya (AYT) – București (OTP) → de la 77.24 EUR

București (OTP) – Zakynthos (ZTH) – București (OTP) → de la 73.77 EUR

Cluj-Napoca (CLJ) – Zakynthos (ZTH) – Cluj-Napoca (CLJ) → de la 74.30 EUR

București (OTP) – Chania (CHQ) – București (OTP) → de la 74.82 EUR

Brașov (GHV) – Heraklion (HER) – Brașov (GHV) → de la 67.50 EUR

Sibiu (SBZ) – Heraklion (HER) – Sibiu (SBZ) → de la 53.50 EUR

Suceava (SCV) – Heraklion (HER) – Suceava (SCV) → de la 46.27 EUR

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, cu o echipă de profesioniști care oferă pasagerilor călătorii confortabile, în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri și protocoale de siguranță la un standard excepțional.

Aflată în continuă expansiune, compania aeriană își va mări flota în acest an cu înca 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar în următorul an cu încă 4 aeronave. Planul de extindere al flotei AnimaWings până la finele lui 2026 vizează un total de 12 aeronave.