Maria Grapini a cerut, la Strasbourg, eliminarea inechităților în privința accesului la educație. Susținerea copiilor din zonelor rurale, o prioritate pentru eurodeputatul umanist!

Europarlamentarul Maria Grapini a declarat, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, că eliminarea inechităților privind accesul la educație trebuie să devină o prioritate reală la nivel european.

Eurodeputatul Grapini a subliniat, în context, că, deși competența în domeniul educației aparține statelor membre, este necesar un Pact educațional la nivelul Uniunii Europene, prin care să fie sprijinite zonele mai sărace, în special cele rurale.

Potrivit acesteia, Uniunea Europeană are alocate 5,3 miliarde de euro pentru educație, însă esențial este modul în care aceste fonduri sunt investite, astfel încât să contribuie efectiv la reducerea inechităților.

De asemenea, Maria Grapini a atras atenția asupra situației îngrijorătoare din România, unde aproximativ 400.000 de copii, cu vârste între 7 și 17 ani, se află în afara sistemului educațional.

“Cred că trebuie să găsim în Pactul pentru educație, soluții, mai ales, pentru zonele sărace, pentru zonele rurale, unde copiii nu au aceeași șansă, la un învățământ de calitate, precum cei din mediul urban. Am vorbit, aici, și despre competitivitatea UE. Nu putem să avem o economie competitivă, fără un produs școlar de calitate, fără reducerea absenteismului școlar!”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini.

Deși a lăudat programele Erasmus, folosit de foarte mulți tineri din toate statele membre, eurodeputatul umanist a reiterat necesitatea identificării unor soluții și implicit a unui echilibru geografic, la nivelul statelor UE, chiar dacă vorbim și de competență națională, pentru a identifica soluțiile necesare pentru ca toți copiii, în special cei din zonele rurale, să aibă acces la un act de educație competitiv.

“La nivel mondial, dar și la nivelul UE, cifrele privind Educația sunt dezastruoase, dar ne interesează, în primul rând, ca, la nivelul UE, toți copiii să aibă acces la un act de educație decent!”, a conchis Grapini.