Nicușor Dan: România nu poate să fie decât observator în Consiliul Păcii!

Președintele Nicușor Dan transmite că România nu poate să fie decât observator în Consiliul Păcii al lui Donald Trump, având în vedere că prevederile Cartei ONU, organizație la care România a aderat în 1955, se suprapun celor ale Cartei Consiliului Păcii.

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații joi înainte de participarea la o reuniune informală a Consiliului European ce are loc la Castelul Alden Biesen din Belgia.

Întrebat când va oferi răspunsul privind modul de participare al României la Consiliul Păcii al lui Donald Trump, Nicușor Dan a răspuns că săptămâna aceasta.

Cu toate acestea, președintele transmite că România nu poate fi decât observator, nu membru fondator, pentru că prevederile Consiliului Păcii intră în concordanță cu Carta ONU.

„Suntem încă în discuții cu partea americană și obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări care în momentul acesta nu poate să fie decât observator. Care este formatul discuției și eventualii observatori care e rolul lor în această ședință? În funcție de răspuns mergem sau nu mergem. Probabil săptămâna asta voi anunța.

După cum știți, situația din Gaza este importantă pentru Europa, România are tradițional niște relații și cu Israelul și cu țările arabe, deci este important să fim acolo, dar depinde în ce condiții. Stăm de vorbă și cu ceilalți parteneri europeni, dar răspunsul îl dă România.

Ăsta este motivul (n.r. suprapunerea prevederilor Cartei ONU cu prevederile Cartei Consiliului Păcii) pentru care până când discuții care vor fi complicate vor avea loc, noi nu putem să fim altceva decât observatori. Totul este într-o dinamică pentru că și partea americană reconsideră deci, probabil, săptămâna aceasta vom lua decizia.”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele României participă la reuniunea informală a Consiliului European unde se va dezbate modul în care poate fi generată mai multă prosperitate, bunăstare şi servicii de calitate pentru cetăţeni în noul context global, marcat de transformări profunde.

„Consolidarea Pieţei Unice şi creşterea competitivităţii Uniunii Europene sunt principalele soluţii aflate pe masa discuţiilor. Din această perspectivă, agenda va cuprinde teme precum întărirea industriei europene şi construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocraţiei şi a barierelor naţionale, simplificarea legislaţiei, dar şi încurajarea investiţiilor şi a inovaţiilor pentru a dezvolta economiile europene”, arată comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale.

În pregătirea acestui Consiliu European, Preşedintele Nicuşor Dan a solicitat puncte de vedere de la instituţii cu responsabilităţi pe problematici europene pentru a formula o viziune coerentă a României cu privire la priorităţile de acţiune la nivelul UE pentru perioada următoare.

„În acest sens, la Administraţia Prezidenţială au avut loc în această săptămână discuţii aplicate cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, şi cu reprezentanţi ai Ministerului Energiei, ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai Băncii Naţionale a României.

Astfel de întâlniri pentru pregătirea Consiliilor Europene pe teme economice vor avea de acum înainte un caracter permanent În cadrul reuniunii din 12 februarie, Preşedintele României va promova interesele ţării noastre în materie de dezvoltare economică şi competitivitate, care pot fi îndeplinite doar într-o Piaţă Unică complet integrată şi funcţională.

De aceea, în cadrul discuţiilor, Preşedintele Nicuşor Dan va pleda pentru consolidarea Pieţei Unice, atragerea de investiţii şi utilizarea noilor oportunităţi comerciale rezultate din acordurile recent semnate de către Uniunea Europeană, ceea ce va deschide noi posibilităţi economice pentru ţara noastră.

Totodată, Preşedintele României susţine necesitatea simplificării procedurilor administrative pentru afaceri, care să faciliteze creşterea investiţiilor şi extinderea companiilor româneşti pe pieţele europene. De asemenea, ţara noastră va promova soluţii integrate pentru reducerea dependenţelor strategice, prin identificarea de parteneriate internaţionale, în special în domeniul materiilor prime critice.

În ceea ce priveşte energia, Preşedintele Nicuşor Dan consideră că soluţia de a reduce costurile pentru cetăţenii şi companiile din România o reprezintă consolidarea Uniunii Energiei, adică o interconectare mai bună a reţelelor energetice europene. Preşedintele va solicita şi perioade de tranziţie mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, astfel încât acestea să fie sustenabile şi să nu afecteze negativ economia noastră.

Referitor la Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, Preşedintele României sprijină o alocare semnificativă destinată creşterii competitivităţii, dar va susţine totodată că trebuie să se ţină cont şi de criterii geografice pentru a reduce decalajele economice existente dintre ţările europene”, mai precizează Administraţia Prezidenţială.