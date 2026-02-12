Pasiune și emoție: „Boema”, reprezentație de excepție la Opera Craiova

Spectacolul din cadrul Stagiunii 2025-2026, dedicate Centenarului Elena Teodorini, va avea loc sâmbătă, 14 februarie 2026, de la ora 19.00, pe scena Cercului Militar.

Cu o poveste inspirată de atmosfera boemă a Parisului secolului al XIX-lea, opera lui Giacomo Puccini impresionează prin lirismul intens și realismul emoțional, fiind una dintre cele mai îndrăgite și emoționante creații ale repertoriului liric universal.

Reprezentația din această săptămână aduce pe scenă o distribuție specială: Tamara Kalinkina (Mimi), Viktoria Romanova (Musetta), Alfonso Zambuto (Rodolfo), Enrico Marrucci (Marcello), Ioan Toma (Colline) și Ioan Cherata (Schaunard), alături de Romulus Nicolae Cucu (Benoît/Alcindoro), Petrișor Efrem (Parpignol), Cristian Fofucă (Sergent), Patrik Șain (Vameș) și Orchestra și Corul Operei Române Craiova, sub conducerea muzicală a maestrului Adi Bar Soria.

Biletele sunt disponibile online:

https://iticket.ro/event/boema

și la agenția Operei Române Craiova de la Sala Polivalentă, Bulevardul Ilie Balaci nr. 6, tel. 0351.442.471, agentiadebilete@operacraiova.ro

Spectacolul este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova şi al Consiliului Local al Municipiului Craiova.