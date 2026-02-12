Premierul Tusk se teme că luptele interne ar putea duce la ieșirea Poloniei din UE!

Premierul polonez Donald Tusk avertizează că luptele interne din țara sa privind programul SAFE ar putea conduce chiar până la ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană, acuzând opoziția că încearcă anularea proiectului și destabilizarea Europei.

Premierul polonez Donald Tusk a abordat subiectele ce urmau să fie discutate la o reuniune a Consiliului Național de Securitate (RBN), programată tot miercuri, inclusiv implementarea programului SAFE, potrivit EFE.

El a spus că împrumuturile SAFE oferă condiții extrem de favorabile, adăugând că „acest lucru garantează cheltuieli rapide și masive pentru apărarea Poloniei”, 80% din fonduri fiind destinate producătorilor polonezi de armament.

De asemenea, el a criticat fostul guvern al partidului Lege și Justiție (PiS), aflat acum în opoziție, pentru faptul că a alocat doar 24% din cheltuielile de apărare industriei de armament poloneze în perioada în care s-a aflat la putere. În mai puțin de doi ani, a spus el, guvernul său a crescut acest procent la 35%.

Tusk a mai susținut că faptul că o mare parte din finanțarea SAFE va ajunge la industria națională de apărare „a declanșat un atac dur din partea PiS și a Palatului Prezidențial”, pe care i-a acuzat că fac lobby pentru interesele unor „țări prietene, dar totuși străine”.

El a adăugat că programul a devenit subiectul unei „confruntări politice inutile, neinspirate și dăunătoare” între guvern, opoziție și președintele Karol Nawrocki.

„Nu am nicio îndoială, iar acest lucru reiese clar din mesajele venite atât din partea opoziției, cât și a Palatului Prezidențial, că adversarii noștri ar dori să anuleze acest proiect”, le-a spus el jurnaliștilor.

Tusk a continuat spunând că consideră că o astfel de activitate reprezintă „nu doar prostie sau rea-voință, ci lupte politice interne”.