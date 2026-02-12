Uniunea Elevilor Reprezentanți are un nou Birou de Conducere!

Sâmbătă, 7 februarie 2026 în urma ședinței Adunării Generale, s-a ocupat un post vacant din Biroul de Conducere, alegându-se și noul Consiliu Director și noua Comisie de Monitorizare și Etică, astfel:

-Savin Carolina Andreea, președinte, cu mandat în desfășurare

-Ene Ionuț, vicepreședinte, cu mandat în desfășurare

-Nisioi Diana, vicepreședinte, cu mandat în desfășurare

-Mihai Robert Nicholas, vicepreședinte, cu mandat în desfășurare

-Robaniuc Rebeca, vicepreședinte cu mandat în desfășurare

-Anica Ana, vicepreședinte

De asemenea, s-au ales noii membrii din Consiliul Director și Comisia de Monitorizare și Etică

-Ioana Stamatin, Secretar General

-Ștefania Popa, membru

-Ingrid Ioanei, membru

-Gheorghișor Aden Daniel, membru

-Ionela Dorneanu, membru

-Heredia Badea Maria Luisa, membru

Felicitări și mult succes celor care au obținut funcțiile!

”Sunt recunoscătoare pentru că am oportunitatea de a continua mandatul de Secretar General al UER, pentru al treilea an.

Această responsabilitate reprezintă pentru mine nu doar o funcție, ci un angajament ferm față de elevi, față de vocea lor și față de viitorul educației.

Viziunea mea este una bazată pe responsabilitate, reprezentativitate și respect: o asociație care să fie aproape de nevoile reale ale elevilor, care să le apere drepturile, să le susțină inițiativele și să le ofere un cadru în care să se simtă ascultați și valorizați. „-Ioana Stamatin, Secretar General

”Asumarea rolului de membru al Consiliului Director al UER este pentru mine o responsabilitate importantă și o expresie clară a angajamentului față de elevii pe care Uniunea îi reprezintă, precum și față de valorile care stau la baza activității acesteia.

Această funcție înseamnă mai mult decât o poziție de conducere, fiind o asumare reală față de nevoile elevilor și față de direcția în care Uniunea trebuie să evolueze. Îmi propun să contribui activ la activitatea Consiliului Director, susținând o conducere bazată pe responsabilitate, coerență și respect, astfel încât vocea elevilor să fie reprezentată în mod real.

Voi acționa cu consecvență și deschidere, urmărind ca deciziile asumate la nivel de conducere să reflecte interesele și nevoile reale ale elevilor.„-Ingrid Ioanei,membru, Consiliu Director

”Alegerea ca membru al Consiliului Director, pentru care sunt recunoscătoare, reprezintă pentru mine o șansă de a mă implica în continuare în reprezentarea elevilor.

Uniunea Elevilor Reprezentanți își propune să fie o voce puternică pentru toți elevii, iar activitatea Consiliului Director joacă un rol cheie în susținerea acestui obiectiv.

Misiunea mea este să contribui la acest demers prin transparență și comunicare, astfel încât interesele elevilor să fie susținute constant în relația cu autoritățile și factorii de decizie.„-Ștefania Popa, membru Consiliu Director

”Mă bucur și sunt onorată de oportunitatea de a face parte din CME. Consider acest mandat o responsabilitate, dar și o șansă de a contribui activ la consolidarea unui climat bazat pe corectitudine și respect reciproc.

Pe parcursul mandatului meu, îmi propun să mă implic activ în activitatea Comisiei, să tratez cu seriozitate și obiectivitate fiecare situație analizată și să contribui la menținerea standardelor etice și statutare ale UER. De asemenea, îmi doresc să sprijin dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe integritate, dialog și respectarea drepturilor tuturor membrilor.

Sunt motivată să colaborez eficient cu ceilalți membri ai Comisiei, Biroului de Conducere și ai Uniunii, având ca obiectiv principal reprezentarea corectă a intereselor elevilor și respectarea valorilor pe care UER le promovează.„-Heredia Badea Maria Luisa, membru, Comisia de Monotorizare și Etică

”Preluarea mandatului în Comisia de Monitorizare și Etică reprezintă pentru mine o reală onoare și o oportunitate importantă. Mă bucur să pot contribui la consolidarea unui cadru corect și responsabil în cadrul Uniunii Elevilor Reprezentați.

Îmi asum acest rol cu responsabilitate și voi acționa pentru ca vocile elevilor din România să fie auzite și respectate. Consider că fiecare elev merită să fie tratat cu seriozitate, demnitate și respect.

Voi contribui activ la buna funcționare a Comisiei de Monitorizare și Etică, promovând integritatea, imparțialitatea și un mediu bazat pe corectitudine și responsabilitate.„-Gheorghișor Aden Daniel, membru, Comisia de Monotorizare si Etica

„Mă bucur foarte mult că am posibilitatea de a-mi continua activitatea în UER ca membru al Comisiei de Monitorizare și Etică. Această responsabilitate reprezintă pentru mine nu doar o confirmare a încrederii acordate, ci și un angajament ferm față de valorile de integritate, transparență și respect reciproc. Îmi doresc să fiu alături colegilor mei din CME, Biroul de Conducere și Consiliul Director și să asigur crearea unui climat armonios, în care fiecare membru este respectat și are posibilitatea de a se dezvolta, făcându-și vocea auzită.” – Dorneanu Ionela-Francesca, membru Comisia de Monotorizare și Etică

”Declar că îmi asum mandatul de vicepreședinte al Uniunii Elevilor Reprezentanți, cu responsabilitate și angajament față de elevii pe care această organizație îi reprezintă. Preluarea acestui mandat reprezintă pentru mine o onoare, dar și o obligație de a acționa în interesul elevilor și al valorilor care stau la baza activității Uniunii.

Îmi asum implicarea activă în activitatea Biroului de Conducere și colaborarea cu ceilalți membri, urmărind ca deciziile adoptate să reflecte nevoile reale ale elevilor și să contribuie la dezvoltarea și consolidarea Uniunii Elevilor Reprezentanți.

Voi exercita acest mandat cu responsabilitate, consecvență și deschidere, având ca obiectiv reprezentarea corectă și eficientă a intereselor elevilor.„-Anica Ana,vicepreședinte

Despre Uniunea Elevilor Reprezentanți

Uniunea Elevilor Reprezentanți este prima organizație națională independentă care are ca scop reprezentarea intereselor elevilor din România. În urma eforturilor de a apăra drepturile elevilor depuse de Asociația Elevilor din Constanța în ultimii 10 ani, nevoia extinderii acestei mișcări la nivel național a devenit una evidentă și astfel a apărut Uniunea Elevilor Reprezentanți.

În contextul noii legi a învățământului preuniversitar, AEC a fost obligată să se extindă la nivel național. Printre victoriile pe care AEC le-a repurtat amintim reacordarea dreptului de vot în Consiliul de administrație pentru reprezentantul elevilor la nivel liceal (2015), obținerea respectării legii în privința acordării reducerii la transportul local în comun și a burselor școlare pentru elevii din municipiul Constanța (2015) și obținerea acordării de manuale școlare gratuite pentru toți elevii din clasele a XI-a și a XII-a din România, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel Constanța (2016), declararea OUG 50/2021 neconstituțională în urma sesizării făcute de către AEC la Curtea Constituțională.