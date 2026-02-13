46 noi titluri acordate în cadrul Școlii Doctorale a UMF „Carol Davila”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a organizat, în data de 4 februarie 2026, un eveniment festiv de înaltă ținută academică, dedicat înmanării a 46 de diplome de doctor în științe, acordate absolvenților studiilor universitare de doctorat care au finalizat cu succes un parcurs complex de cercetare și formare științifică.

Ceremonia a avut loc în cadrul simpozionului „Oncologie, Tehnologie și Pacientul în Centrul Prevenției”, eveniment organizat cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, reafirmând rolul esențial al universității în promovarea cercetării biomedicale, a medicinei moderne și a abordărilor integrate, centrate pe pacient.

În cadrul ședinței festive, Rectorul UMFCD, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, alături de Prof Univ. Dr. Cristina Dinu Pîrvu, Directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), a subliniat importanța strategică a cercetării doctorale în dezvoltarea medicinei contemporane.

În intervențiile lor, a fost evidențiat faptul că un procent semnificativ dintre tezele de doctorat care au stat la baza acordării titlului de doctor au abordat teme esențiale din domeniul oncologiei, incluzând prevenția primară și secundară a cancerului, diagnosticul precoce, terapiile personalizate, noile tehnologii medicale și integrarea inovației digitale în îngrijirea pacientului oncologic. Aceste lucrări contribuie în mod direct la avansul cunoașterii științifice și la consolidarea cercetării oncologice românești în context european și internațional.

Evenimentul a reprezentat nu doar un moment de recunoaștere academică pentru proaspeții doctori în științe, ci și o afirmare a misiunii UMF „Carol Davila” de a forma specialiști capabili să genereze impact real asupra sănătății populației, prin cercetare de calitate, interdisciplinaritate și transfer al cunoașterii către practica medicală.

Universitatea adresează felicitări tuturor noilor doctori în științe și le urează mult succes în continuarea activității profesionale și de cercetare, cu încrederea că rezultatele muncii lor vor contribui la progresul medicinei și la îmbunătățirea sănătății și calității vieții pacienților.