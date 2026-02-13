Avertisment dur al șefului ANM: Schimbări bruște de temperatură, în următoarele zile!

România trece printr-un episod meteo extrem, cu schimbări bruște de temperatură de la o zi la alta. Dacă în weekend ne bucurăm de valori de primăvară, cu maxime de până la 17 grade, de săptămâna viitoare iarna revine în forță, cu ger, temperaturi negative în toată țara și ninsori.

Șefa ANM, Elena Mateescu, a detaliat cum va evolua vremea în următoarele zile și a avertizat că diferențele de temperatură vor ajunge la 15 grade în mai puțin de 24 de ore.

Vremea se încălzește considerabil în zilele următoare, sâmbătă atingând cele mai ridicate valori din acest interval, până la 17 grade, spune Elena Mateescu, director general ANM.

„Dacă în aceste zile consemnăm cele mai ridicate valori de temperaturi, de altfel, și la această oră 16° la Vărădia de Mureș, în partea de vest a țării, 15° la Timișoara, Arad, Săcueni. Practic, în regiunile intracarpatice temperaturile depășesc 12, așa cum am spus, până la 16. 7°, 8° în Capitală, 6° pe litoral.

Mâine, în continuare, valori peste mediile specifice datei din calendar, pentru ca ziua de sâmbătă să aducă cele mai ridicate valori din acest interval, 7 până la 17°. În continuare, cele mai ridicate, în special, în regiunile intracarpatice, dar și în partea de sud, sud-est, inclusiv în Capitală 12, 13°”, a declarat Elena Mateescu la Digi24.

De duminică însă, iarna revine cu temperaturi sub pragul de ger: „Însă de duminică vremea se va răci semnificativ, mai ales în partea de vest, centru și nord a țării. Practic, în dimineața zilei de duminică vom consemna temperaturi negative, între -8 până la -5° în jumătatea nordică, în timp ce și în cea sudică temperaturile minime în această dimineață nu vor depăși 1, 2°C, pentru ca ziua de luni răcirea să fie una semnificativă deja -5° la nivelul maximelor în nordul Moldovei, până la 4, 5° în Dealurile de Vest, astfel încât intervalul marți, miercuri, joi, săptămâna viitoare și chiar și luni, practic până la jumătatea săptămânii viitoare, să vorbim de minime negative în toată țara, chiar sub -10° în zonele centrale și nordice. Iată, din nou, sub pragul de ger, până la -2, 3° în zona litoralului. În Capitală, valori de asemenea negative -3, -4°C”, a explicat Elena Mateescu.