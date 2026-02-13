Politic

Cristian Popescu Piedone nu va mai putea ocupa nicio funcție publică timp de trei ani

Instanța a confirmat conflictul de interese constatat de ANI, care a arătat că, în calitate de primar al Sectorului 5, Piedone și-a numit ginerele într-o comisie publică.

Cristian Popescu Piedone nu va mai putea ocupa nicio funcție publică timp de trei ani, după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Instanța a confirmat conflictul de interese constatat de ANI, care a arătat că, în calitate de primar al Sectorului 5, Piedone și-a numit ginerele într-o comisie publică, de pe urma căreia acesta a obținut venituri de peste 100.000 de lei.

În februarie anul trecut, ANI l-a acuzat pe atunci primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, că a semnat o dispoziție prin care ginerele său, Ion Robert Florin, a fost numit membru în Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale, de unde a câștigat peste 100.0000 de lei, arată Buletin de București.

„În exercitarea atribuțiilor de primar, [Cristian Popescu Piedone – n.r.] a emis și a semnat dispoziția de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidența Legii nr. 550/2002, calitate de pe urma căreia a obținut un folos material (venituri încasate în anii 2021 și 2022) în valoare totală de 109.520 RON“, se arată în comunicatul ANI.

