Descoperă splendoarea mozaicurilor din Istanbul la Muzeul Mozaicurilor din Zeytinburnu

Mozaicurile care împodobesc podelele și pereții clădirilor antice sunt mult mai mult decât simple elemente decorative. Dincolo de scenele mitologice, ele oferă indicii prețioase despre viața socială a epocii și readuc trecutul la viață prin piatră și culoare. Țara care a găzduit de-a lungul mileniilor nenumărate civilizații, Turcia își întâmpină vizitatorii cu un patrimoniu mozaical unic, ce include unele dintre cele mai valoroase exemple din lume, transformând siturile istorice în adevărate galerii de artă în aer liber. Astăzi, această moștenire extraordinară poate fi descoperită chiar în inima Istanbulului, la cel mai nou muzeu al orașului. Aici, istoria iese la lumină acolo unde te aștepți mai puțin, iar Muzeul Mozaicurilor din Zeytinburnu, una dintre cele mai ample suprafețe cu mozaic descoperite în afara zidurilor istorice, devine o adevărată comoară ascunsă pentru iubitorii de cultură.

Moștenirea care renaște din adâncuri

În fosta clădire a spitalului militar istoric, astăzi Centrul de Artă Kazlıçeşme, Muzeul Mozaicurilor din Zeytinburnu este un punct de neratat pentru pasionații de cultură din Istanbul. Mozaicurile spectaculoase expuse aici au fost descoperite în 2015, în timpul lucrărilor de restaurare a clădirii, la aproximativ 1,5 metri sub nivelul solului.

Imediat după descoperire, acestea au fost incluse într-un amplu proces de conservare. În 2019, pornind de la ipoteza că modelele geometrice identificate pe pardoseala clădirii s-ar putea extinde și dincolo de structura existentă, au fost demarate săpături de probă sub supravegherea Muzeelor Arheologice din Istanbul. Cercetările au confirmat continuitatea mozaicurilor și au scos la iveală o descoperire neașteptată și de mare importanță: un sarcofag din marmură, de dimensiuni considerabile, care adăpostea rămășițele a două persoane.

Astăzi, Muzeul Mozaicurilor din Zeytinburnu este un spațiu cultural deosebit, unde mozaicurile impresionante sunt expuse in situ, permițând vizitatorilor să le admire în contextul lor original, alături de alte artefacte istorice fascinante.

Mozaicuri privite de sus

În interiorul clădirii restaurate din cărămidă roșie, datând din perioada otomană, situată în cartierul Zeytinburnu, suprafețe extinse de mozaic își dezvăluie întreaga splendoare. Plimbându-te pe podeaua din sticlă suspendată deasupra mozaicurilor originale, realizate în tehnica „opus tessellatum”, poți admira rafinamentul artei din perioada romană târzie și din începuturile epocii romano-orientale.

Datând din secolele IV-V d.Hr. și considerate parte a unei vile romane locale, mozaicurile policrome impresionează prin varietatea ornamentelor, de la modele geometrice și stele, la compoziții poligonale și motive florale. Explorând universul acestor tipare elegante, descoperi sensibilitatea artistică și poveștile epocii, într-o călătorie discretă prin istoria stratificată a Istanbulului. Fiecare vizită lasă o impresie puternică și te invită să revii.

Mai mult decât mozaicuri

Pe lângă mozaicurile fascinante care se întind pe o suprafață de 190 m², descoperirile arheologice din cadrul Muzeului Mozaicurilor din Zeytinburnu sunt la fel de impresionante. Sarcofagul din marmură, mormântul din cărămidă și rămășițele umane asociate acestor structuri se numără printre cele mai captivante exponate. De asemenea, vasele din teracotă și monedele provenind din diferite secole confirmă continuitatea îndelungată a vieții în această zonă.

Dincolo de valoarea sa arheologică, Muzeul Mozaicurilor din Zeytinburnu este un veritabil centru cultural. Biblioteca, sălile de expoziție și celelalte spații dedicate evenimentelor oferă vizitatorilor un cadru dinamic care contribuie la revitalizarea vieții culturale a zonei. După ce ai admirat mozaicurile și expozițiile captivante, merită să explorezi întregul complex. Muzeul este deschis zilnic, cu excepția zilei de luni, între orele 10.00 și 18.00.