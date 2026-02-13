Grindeanu îl critică dur pe Bolojan după intrarea României în „recesiune tehnică!”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, consideră că intrarea României în recesiune tehnică reprezintă „o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ”, inclusiv pentru PSD, și cere schimbarea urgentă a direcției economice, informează Realitatea.net.

Declarațiile vin după ce Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că Produsul Intern Brut a scăzut în trimestrul IV 2025 cu 1,9% față de trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de contracție, după o scădere de 0,2% în trimestrul III față de trimestrul II, ceea ce înseamnă intrarea oficială în recesiune tehnică.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor”, a transmis Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Liderul social-democrat a recunoscut că partidul său poartă o parte din responsabilitate pentru situația economică actuală.

„Da, PSD este parte a Guvernului și ne asumăm partea noastră de responsabilitate. Nu am reușit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a susținut că PSD a încercat să blocheze unele măsuri precum majorarea TVA la 24%, înghețarea salariului minim sau eliminarea unor subvenții și plafonări, însă nu a reușit să oprească „multe dintre deciziile hazardate”.

Grindeanu a indicat drept principal responsabil pentru direcția economică actuală pe premierul Ilie Bolojan, fără a-l nominaliza explicit în toate pasajele, dar făcând referire la „încăpățânarea dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional, obsesia permanentă pentru imagine și calculele personale”.

„În acest ritm și mai ales în această direcție nu mai putem continua. Trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greșit”, a transmis liderul PSD, cerând dialog real în Coaliție și renunțarea la modelul bazat pe creșterea taxelor.

Grindeanu a anunțat că PSD va susține „măsuri de solidaritate de la buget”, care să includă sprijin pentru pensionari, mame, veterani și copiii cu dizabilități.

„Românii nu sunt niște cheltuieli într-un tabel. Sunt bunici, părinți, copii și tineri care depind de noi”, a afirmat acesta, avertizând că o guvernare care nu este pentru oameni „nu va mai fi deloc”.