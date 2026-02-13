PENNY contribuie la dezvoltarea unui model colaborativ de sustenabilitate urbană prin parteneriatul cu Boardul de Sustenabilitate

PENNY România este partener strategic al Boardului de Sustenabilitate, un program național lansat în 2025 și dezvoltat de Coca-Cola HBC România, prin platforma de sustenabilitate #DupăNoi, și Federația Fundațiile Comunitare din România, împreună cu Fundația Comunitară Prahova, în calitate de partener local. Prin această implicare, PENNY contribuie la evaluarea inițiativelor locale și la susținerea proiectelor care răspund nevoilor comunității.

Boardul de Sustenabilitate funcționează ca un cadru de colaborare între companii, ONG-uri, autorități locale și cetățeni, cu scopul de a identifica provocări urbane concrete și de a susține soluții dezvoltate local. Programul urmărește trecerea de la inițiative punctuale la intervenții integrate, construite pe termen mediu și lung.

În calitate de partener strategic, PENNY participă la procesele de co-creare, la sesiunile consultative, la evaluarea propunerilor de proiecte și la dialogul cu autoritățile locale. Totodată, PENNY susține întreg portofoliul de intervenții ale programului în Ploiești — hub-ul comunitar CIVITECA, apelul de micro-granturi Sustenabil în Cartier și proiectul de regenerare a spațiilor verzi — contribuind la dezvoltarea unui model replicabil și scalabil de colaborare pentru comunități mai sustenabile.

„Boardul de Sustenabilitate ne oferă cadrul în care putem lucra împreună cu organizații locale, autorități și experți pentru a construi intervenții cu impact real în comunități. Susținem acest program deoarece credem că soluțiile de mediu și coeziune socială apar prin colaborare, nu prin acțiuni izolate. Ne bucurăm să contribuim la proiecte care aduc rezultate vizibile pentru oameni și pentru oraș”, declară Claudia Ivan, Head of Sustainability la PENNY România.

Colaborarea PENNY România cu fundațiile comunitare a început prin implicarea în Platforma de Mediu pentru București, program al Fundației Comunitare București, care a finanțat în perioada 2023–2025 peste 40 de inițiative, cu o valoare cumulată de peste 10 milioane de lei. Această experiență a deschis drumul către o asociere separată, prin programul Boardul de Sustenabilitate, dezvoltat de Federația Fundațiile Comunitare din România și Coca-Cola HBC, cu PENNY România partener strategic și Fundația Comunitară Prahova partener local de implementare. Runda din 2025, derulată în Ploiești, reprezintă prima implementare a Boardului de Sustenabilitate.

CIVITECA – primul hub comunitar din Ploiești

Unul dintre rezultatele primului an de program este CIVITECA, primul hub comunitar din Ploiești, creat ca spațiu de dialog, învățare și colaborare. În 2025, CIVITECA a găzduit peste 30 de evenimente și activități, cu participarea a peste 300 de persoane din comunitatea locală, ONG-uri, autorități și mediul privat.

Spațiul a fost utilizat pentru ateliere de educație pentru un stil de viață sustenabil, sesiuni de dezvoltare organizațională, întâlniri tematice și peste 60 de ore de consiliere dedicate inițiativelor civice locale.

Sustenabil în Cartier – apel de proiecte pentru micro-comunități verzi în Ploiești

Componenta Sustenabil în Cartier a susținut patru ONG-uri locale prin acordarea de micro-granturi, transformând idei propuse de comunitate în proiecte concrete.

Inițiativele finanțate au implicat peste 1.000 de beneficiari direcți, prin activități educaționale, ateliere, plantări și proiecte de regenerare urbană, contribuind la activarea comunităților și la utilizarea responsabilă a spațiilor comune.

Intervenții pentru spații verzi și biodiversitate

În paralel, Boardul de Sustenabilitate pregătește o intervenție de regenerare urbană dedicată spațiilor verzi din Ploiești, construită pe baza unor sesiuni de co-design cu locuitori, specialiști și autorități locale. Detaliile privind implementarea vor fi anunțate în 2026.

„Intervențiile de anul acesta din Ploiești, parte a programului Boardul de Sustenabilitate, demonstrează cât de mult poate avansa o comunitate atunci când partenerii se reunesc în jurul unui obiectiv comun: dezvoltarea sustenabilă prin co-creare. Proiecte precum hub-ul CIVITECA și apelul Sustenabil în Cartier au prins viață datorită unui ecosistem solid de colaborare, în care partenerii strategici ai programului joacă un rol esențial, oferind resurse, încredere și direcție. Împreună, construim modele durabile și replicabile, capabile să genereze transformări reale în comunitate”, declară Laura Popeea, Director Executiv, Federația Fundațiile Comunitare din România.

Prin implicarea în Boardul de Sustenabilitate, PENNY contribuie la testarea și consolidarea unui model de colaborare care poate fi adaptat și replicat în alte orașe, în funcție de nevoile locale și de resursele disponibile.