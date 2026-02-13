România, grupă „de foc” în Liga Națiunilor!
România şi-a aflat joi, 12 februarie 2026, de la ora 19:00, adversarii din ediția 2026-2027 a Ligii Națiunilor. „Tricolorii”, care au promovat din Liga C în Liga B, au fost repartizaţi în urna a treia valorică.
Grupa D1: Gibraltar sau Letonia, Malta sau Luxemburg, Andorra
Grupa D2: Lituania, Azerbaijan, Lichtenstein
Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino
Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia sau Gibraltar
Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova
Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg sau Malta
Grupa B1: Scoţia, Elveţia, Slovenia, Macedonia de Nord
Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord
Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo
Grupa B4: Polonia, Bosnia şi Herţegovina, Romania, Suedia
Grupa A1: Franţa, Italia, Belgia, Turcia,
Grupa A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Grupa A3: Spania, Croaţia, Anglia, Cehia
Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Ţara Galilor