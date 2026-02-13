Sport

România, grupă „de foc” în Liga Națiunilor!

România şi-a aflat joi, 12 februarie 2026, de la ora 19:00, adversarii din ediția 2026-2027 a Ligii Națiunilor. „Tricolorii”, care au promovat din Liga C în Liga B, au fost repartizaţi în urna a treia valorică.

Grupa D1: Gibraltar sau Letonia, Malta sau Luxemburg, Andorra

Grupa D2: Lituania, Azerbaijan, Lichtenstein

Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino

Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia sau Gibraltar

Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Insulele Feroe, Moldova

Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg sau Malta

Grupa B1: Scoţia, Elveţia, Slovenia, Macedonia de Nord

Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord

Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo

Grupa B4: Polonia, Bosnia şi Herţegovina, Romania, Suedia

Grupa A1: Franţa, Italia, Belgia, Turcia,

Grupa A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Grupa A3: Spania, Croaţia, Anglia, Cehia

Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Ţara Galilor

