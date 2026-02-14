Conferința ”Prahova. Regina vacanțelor tale”, un succes!

Județul Prahova a fost promovat ca destinație turistică de top în cadrul conferinței ”Prahova. Regina vacanțelor tale” eveniment care a reunit reprezentanți ai industriei ospitalității și ai destinațiilor din cadrul județului. Conferința a evidențiat diversitatea experiențelor turistice din Prahova de la turism montan și wellness, la turism medical și experiențe în trend de astroturism.

Sinaia – Eleganță, tradiție și relaxare

Un punct important al discuțiilor l-a reprezentat stațiunea Sinaia, simbol al turismului montan și cultural românesc.

Hotelurile Marea Neagră Sinaia*** și Hotel Mara**** Sinaia au fost prezentate ca exemple de bune practici în ospitalitate, oferind servicii premium, facilități moderne de cazare și masă, precum și condiții excelente pentru organizarea de conferințe și evenimente corporate. În plus Hotel Mara oferă și facilități de wellness cu singura piscină interioară și exterioară de pe Valea Prahovei și teren de squah. Hotel Mara este cunoscut și pentru centrul de sănătate care pune la dispoziție multe tipuri de proceduri pentru îmbunătățirea sau recăpătarea sănătății.

”Așteptăm oaspeții cu brațele deschise la Sinaia, la Hotelul Marea Neagră să petreacă un sejur minunat atât în familie cât și cu compania. Îi așteptăm să se răsfețe în restaurantul hotelului, dar și la un biliard, dartz, masaj cu programare sau să facă plimbări la Castelul Peleș și Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Cazino Sinaia aflate la 7 minute de noi. De asemenea pot urca cu Telegondola la Cota 1400 și la Cota 2000, dar se pot bucura și de sania de vară de la Cota 1400. Îi îndemnăm să nu uite de plimbările în aer liber pentru sănătate și imunitate și răsfățul cu peisajele montane de vis”, a declarat George Bobeică, Manager Hotel Marea Neagră Sinaia.

”Hotelul nostru oferă tot ce are nevoie un turist pentru un sejur de relaxare, sănătate sau business. Noi nu oferim o simplă cameră, oferim povești turiștilor care ne aleg”, a declarat Lucia Apostol, Specialist Marketing Hotel Mara Sinaia.

Aceste unități contribuie la consolidarea imaginii Sinaiei ca destinație potrivită atât pentru vacanțe de relaxare, cât și pentru turism business.

Breaza – Plai de rai pe Valea Prahovei

Stațiunea Breaza a fost evidențiată ca o oază de liniște și inspirație, cu climatul său recunoscut ca fiind unul dintre cele mai benefice din România. Zona atrage turiști în căutare de liniște, natură, activități recreative în aer liber, pensiuni de poveste și ii tradiționale, fiind o alternativă ideală pentru escapade de weekend și nu numai.

Turism medical la standarde europene – Sanconfind

Un segment aflat în creștere este turismul medical, reprezentat la conferință de Centrul Medical Sanconfind din Poiana Câmpina. Cu servicii medicale integrate, tehnologii moderne și o echipă multidisciplinară de specialiști, Sanconfind poziționează Prahova pe harta destinațiilor pentru tratamente și recuperare medicală, atrăgând pacienți din întreaga țară și din străinătate.

”Turismul, în forma lui medicală, este tot mai căutat în România. Mulți europeni și nu numai preferă un tratament chirurgical sau post chirurgical și alte servicii complexe în aceeași locație. Sanconfind este un centru de ortopedie și recuperare medicală pentru turiștii străini”, a declarat Ioana Niță, Specialist marketing Centrul medical Sanconfind.

Experiențe multisenzoriale în natură – ATRA Doftana

Resortul ATRA Doftana a fost prezentat ca un exemplu de turism sustenabil și multisenzorial. Amplasat într-un cadru natural spectaculos, pe malul lacului Paltinu, ATRA oferă o combinație de design contemporan, gastronomie rafinată și activități outdoor, adresându-se turiștilor care caută experiențe autentice și exclusiviste.

”La ATRA orașul se întrerupe. Încurajăm turiștii să deschidă ușa de la terasă, să facă un tur de orizont, să inspire adânc și să se afunde în peisajul care îi va fi casă pentru perioada șederii. Odată ce se reconectează cu natura, aici la Atra, sunt plini de energie pentru a descoperi și mai mult, pentru a se aventura în împrejurimi fie prin plimbare la pas, cu bicicleta sau cu caiacul. Îi asșteptăm să se bucure din plin de o experiență multisenzorială „unique in every way””, a declarat Daniela Alambo, Director Vânzări Atra Doftana.

Teișani – Complex recreativ imersiv observațional

”Complexul Recreativ Imersiv Observational din Teișani Prahova, integrează un concept unic de AstroTurism în România și chiar în Europa, în condițiile în care un studiu BBC plasează astroturismul ca trend global major”, a declarat Dragoș Brașov, administrator și acționar principal Astrolife.

În sfera turismului educațional și de familie, Supernova Planetarium aduce o componentă inovatoare ofertei turistice din Prahova. Prin spectacole imersive și programe interactive dedicate astronomiei și științei, planetariul contribuie la diversificarea activităților disponibile pentru vizitatori, în special pentru copii și tineri, în Salina Slănic Prahova.

În cadrul conferinței s-a subliniat importanța colaborării dintre sectorul public și cel privat pentru dezvoltarea durabilă a turismului în județul Prahova. Diversitatea ofertelor – de la hoteluri de prestigiu și centre medicale moderne, până la resorturi boutique și atracții educative – transformă Prahova într-o destinație completă, competitivă pe plan național și internațional.